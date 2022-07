Hà Nội lắp thêm 'mắt thần' an ninh

Cùng với việc ban hành quy chế quản lý, khai thác, sử dụng mô hình "Camera an ninh", thành phố yêu cầu UBND các quận, huyện, thị xã chỉ đạo lực lượng công an là nòng cốt trong việc tập huấn, hướng dẫn cho cán bộ quản lý, khai thác, sử dụng, kể cả cho người dân, đáp ứng được nhu cầu khai thác, phục vụ việc đấu tranh, tố giác tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự, phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật trên địa bàn…

Theo UBND TP Hà Nội, đến nay, toàn thành phố đã xây dựng triển khai mô hình "Camera an ninh" tại 121 phường, xã, thị trấn của 30 quận, huyện, thị xã. Qua rà soát, đánh giá việc triển khai thực hiện của các đơn vị, địa phương thấy rằng, mô hình "Camera an ninh" là giải pháp hữu hiệu, nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự, góp phần đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm.