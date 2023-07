Hà Nội kiến nghị kiểm định khí thải xe máy, thu hồi xe quá hạn sử dụng

Bà Chi hi vọng Luật Thủ đô sửa đổi tới đây sẽ đưa ra những quy định mang tính đột phá trong bảo vệ môi trường, có thể tháo gỡ khó khăn, vướng mắc. Từ đó tạo được khung pháp lý để Hà Nội được hỗ trợ về nguồn lực tài chính và nhân lực về cả số lượng và chất lượng.

Đề xuất trên được bà Lưu Thị Thanh Chi, Phó Chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ Môi trường, Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội đưa ra tại tọa đàm "Quản lý Chất lượng không khí: Công cụ tổng thể kiểm soát giảm thiểu ô nhiễm" do báo Tiền Phong phối hợp với Trung tâm Truyền thông Tài nguyên và Môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức, sáng 28/7.

Thời gian qua, Hà Nội là địa phương đi đầu cả nước trong lĩnh vực quản lý môi trường không khí và đưa ra giải pháp giảm thiếu ô nhiễm. Hà Nội đã thí điểm áp dụng giải pháp hệ thống quan trắc môi trường tự động, kết hợp với hệ thống quan trắc quốc gia để sớm phát hiện điểm nóng ô nhiễm.

Hà Nội đã ban hành nhiều kế hoạch chương trình, xác định nguồn thải chính đang xả thải gây ô nhiễm môi trường không khí.

Từ việc xác định ô nhiễm không khí một phần do hoạt động dân sinh, Hà Nội đẩy mạnh tuyên truyền, chỉ đạo các cấp chính quyền vào cuộc quyết liệt nên 2-3 năm qua đã chấm dứt việc dùng than tổ ong. Người dân cũng ý thức được dừng đốt rơm rạ, gây ảnh hưởng không khí, giao thông hay an toàn khu vực sân bay.

Đại diện Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội đề xuất quy định thu hồi xe máy quá hạn sử dụng, gây ô nhiễm không khí và mất an toàn giao thông (Ảnh: Hải Long).

Ô nhiễm không khí là "sát thủ vô hình"