Hà Nội: Khởi tố kẻ hiếp dâm, dùng clip nóng đe doạ bé gái 14 tuổi

Bị H. kiên quyết cắt đứt mối quan hệ, T. (30 tuổi, ở Hà Nội) dùng ảnh, video nhạy cảm của nạn nhân để đe doạ đăng video lên mạng và gửi cho người thân. Ngày 8/12, thông tin từ Công an quận Tây Hồ (Hà Nội), đơn vị này đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Anh T. (SN 1994, ở Hà Nội) về tội Hiếp dâm người dưới 16 tuổi. Trước đó, khoảng 12h30 ngày 1/12, cháu H. (14 tuổi, ở quận Tây Hồ, Hà Nội) được mẹ đưa đến Công an quận Tây Hồ trình báo về việc cháu quen T. qua mạng xã hội. Trong quá trình nói chuyện, hai người có gửi các hình ảnh, clip nhạy cảm của mình cho nhau. Một thời gian sau, T. đã sử dụng các hình ảnh, clip nhạy cảm của H. để uy hiếp, bắt nạn nhân gửi thêm các hình ảnh, clip khác, nếu không sẽ đăng video, clip lên mạng xã hội và gửi cho người thân. hiep-dam-nguoi-duoi-16-tuoi.jpg Bằng biện pháp nghiệp vụ, biết T. sẽ hẹn gặp nạn nhân ở khu vực đường Lạc Long Quân (quận Tây Hồ), Công an quận Tây Hồ đã tiếp cận, đưa tên này về trụ sở. Quá trình đấu tranh, T. quen biết và nói chuyện với H. qua ứng dụng "Popup" từ khoảng tháng 9/2023. Quá trình này, cả hai cùng chat sex và gửi hình ảnh, video nhạy cảm cho nhau. Khoảng giữa tháng 11/2023, T. và H. quan hệ tình dục tại nhà nghỉ trên đường Lạc Long Quân. Khi đó, T. quay lại video và gửi qua Zalo cho H.. Đến khoảng tháng 6/2024, T. tiếp tục yêu cầu nạn nhân gửi video hình ảnh cho mình nhưng không được đồng ý. Do đó T. đe dọa sẽ đăng video lên mạng. Mặc dù nạn nhân kiên quyết cắt đứt mối quan hệ nhưng T. đã sử dụng tài khoản facebook "Nguyễn Nam" kết bạn với H. và gửi video nhạy cảm của nạn nhân qua messenger, mục đích là đánh động cho H. sợ. Qua vụ việc trên, Công an quận Tây Hồ khuyến cáo, để bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng, cần có sự phối hợp gia đình, đồng hành cùng con cái trong hành trình trưởng thành.