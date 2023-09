Hà Nội hỗ trợ các nạn nhân vụ cháy chung cư mini hơn 9,2 tỷ đồng

Tại kỳ họp chuyên đề của HĐND TP Hà Nội sáng 22/9, các đại biểu đã biểu quyết thông qua tờ trình Nghị quyết của HĐND thành phố về hỗ trợ các đối tượng bị ảnh hưởng do vụ cháy tại địa chỉ số 37, ngách 29/70 phố Khương Hạ, phường Khương Đình, quận Thanh Xuân.

Chính sách này được áp dụng theo Nghị định số 20 của Chính phủ, quy định người bị thương nặng do thiên tai, hỏa hoạn; tai nạn giao thông, tai nạn lao động nghiêm trọng hoặc do các lý do bất khả kháng khác tại nơi cư trú được xem xét hỗ trợ mức tối thiểu bằng 10 lần mức chuẩn trợ giúp xã hội quy định.

Cụ thể, Hà Nội sẽ hỗ trợ 30 triệu đồng/người với người phải cấp cứu và điều trị tại các cơ sở y tế. Dự kiến, 42 người sẽ hưởng mức hỗ trợ này bằng tiền mặt.

Cùng với đó, thành phố cũng hỗ trợ chi phí cấp cứu và điều trị thực tế cho 50 nạn nhân với mức 50 triệu đồng/người, thông qua hình thức Sở Y tế chi trả các khoản kinh phí điều trị cho cơ sở y tế.