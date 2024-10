Hà Nội gỡ hòa phút cuối, Nam Định thắng đậm SL Nghệ An

Trong trận cầu đinh ở vòng 4 V-League tối 19/10, Hà Nội FC xuất sắc cầm hòa 1-1 trước CLB Công an Hà Nội nhờ bàn thắng ở phút 90+12 của Tuấn Hải. Trên sân Thiên Trường, Nam Định thắng SL Nghệ An 4-1. Công an Hà Nội khởi đầu không thực sự tốt ở mùa giải này khi chỉ thắng 1, hòa 1, thua 1 sau 3 trận đấu. Họ có 4 điểm, kém hai điểm so với đội bóng cùng thành phố là Hà Nội FC. Màn so tài của hai đội hứa hẹn rất hấp dẫn khi cả hai cùng cần khẳng định mình. Leo Artur ghi bàn thắng mở tỷ số cho Công an Hà Nội (Ảnh: Minh Quân). Đúng với tính chất của trận derby Thủ đô, hai đội thi đấu khá quyết liệt, với những diễn biến vô cùng khó lường. Công an Hà Nội đã có bàn thắng mở tỷ số trong hiệp 1 do công của Leo Artur. Sang hiệp 2, Hà Nội FC thi đấu nỗ lực. Họ đã phải nhờ tới bàn thắng ở phút 90+12 của Tuấn Hải để có trận hòa 1-1. Trận đấu diễn ra hấp dẫn (Ảnh: Minh Quân). Với kết quả này, Công an Hà Nội đang xếp thứ 8 V-League với 5 điểm sau 4 trận. Trong khi đó, Hà Nội FC vươn lên thứ 6 với 7 điểm. Họ chỉ kém 2 điểm so với đội đầu bảng Thanh Hóa. Trận còn lại, đội chủ nhà Nam Định dễ dàng giành chiến thắng 4-1 trước đội khách SL Nghệ An nhờ sự tỏa sáng của Rafaelson. Phút 35, đội chủ nhà mới được hưởng niềm vui khi Hendrio chọc khe quá hay để Lucas Silva thoát xuống và dứt điểm tung lưới SL Nghệ An, mở tỷ số 1-0. Hiệp 2 mới bắt đầu được 3 phút, Espinola để bóng chạm tay trong vòng cấm và SL Nghệ An phải chịu phạt đền. Rafaelson (tên Việt Nam là Nguyễn Xuân Son) dứt điểm chính xác, nhân đôi cách biệt lên 2-0 cho CLB Nam Định. 8 phút sau chính Rafaelson nâng tỉ số lên 3-0. Bàn thắng thứ 4 của chủ nhà được ghi do công Tô Văn Vũ. Bàn danh dự của đội khách do Kuku thực hiện phút 74. Chiến thắng này giúp CLB Nam Định cải thiện vị trí trên bảng xếp hạng LPBank V-League 2024-25, leo lên thứ 5. Bảng xếp hạng V-League sau vòng 4 (Ảnh: LS).