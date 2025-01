Hà Nội: Đào Nhật Tân tăng giá mạnh, chi tiền triệu vẫn khó mua

Làng đào Nhật Tân, quận Tây Hồ, TP. Hà Nội đang vào vụ Tết, tuy nhiên do ảnh hưởng của bão Yagi nên năm nay sản lượng của làng đào Nhật Tân giảm mạnh, giá đào tăng cao hơn những năm trước. Do ảnh hưởng của cơn bão lịch sử (bão Yagi), năm nay, sản lượng của làng đào Nhật Tân - nơi trồng đào lâu năm và có tiếng bậc nhất miền Bắc giảm mạnh, khiến giá đào tăng cao hơn những năm trước. Số lượng đào Tết năm nay giảm đáng kể, đặc biệt là những vườn đào quý, khiến giá thành tăng. Các thương lái và người tiêu dùng cũng đã bắt đầu tìm mua từ sớm, lo ngại không đủ hàng để phục vụ nhu cầu Tết.

Nhiều chủ vườn đào ở Nhật Tân cho biết, do sản lượng giảm, giá tăng nên họ chỉ bán lẻ đào Tết, không bán buôn.

“Năm nay đào nở chậm hơn năm trước, đã vào vụ hoa Tết nhưng nhiều cây hoa vẫn chưa nở, chủ vườn xác định phải bán lẻ đến sát Tết để kiếm thêm lợi nhuận bù vào sản lượng đào chết do lũ", bà Nga một chủ vườn đào chia sẻ. “Mọi năm, giá những cành đào huyền như thế này chỉ khoảng 500.000 đến 2 triệu đồng/cành, năm nay giá từ 1,8 - 4 triệu đồng/cành”.

Cơn bão Yagi đổ bộ vào Hà Nội tháng 9/2024 đã gây ra thiệt hại nghiêm trọng cho nhiều vườn đào tại Nhật Tân và các vùng lân cận.

Nhờ nỗ lực “cứu cây”, các nhà vườn khẳng định thị trường vẫn đáp ứng đủ nhu cầu, tuy nhiên mức giá sẽ nhỉnh hơn so với mọi năm vì số lượng cung ứng ra thị trường có phần nào bị hạn chế.

Khảo sát cho thấy, giá cả tăng nhẹ, đào Nhật Tân loại nhỏ, nhiều nụ có giá từ 200.000 - 350.000 đồng/cành.

Các loại đào huyền lớn có giá từ 2 triệu đồng/cành, tùy kích cỡ hay dáng thế.

Những cành đào huyền cỡ nhỏ, hoa đẹp, người dân trả giá trên dưới 1 triệu đồng nhưng chủ vườn chưa đồng ý bán.

Hiện các chủ vườn vẫn tiếp tục tưới nước, phun phòng nấm, giữ nụ chờ đến Tết Nguyên đán. Thời tiết ấm dần khiến nhiều gốc đào ra hoa sớm.

Một số cây đào cổ thụ có hoa nở rộ được chào thuê hoặc bán với mức giá lên đến vài chục triệu đồng.

Hoàng Mạnh Thắng