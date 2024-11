Hà Nội: Cứu 2 người mắc kẹt trong căn nhà 5 tầng bốc cháy lúc rạng sáng

Lực lượng chức năng quận Cầu Giấy vừa dập tắt đám cháy, giải cứu 2 nạn nhân thoát khỏi vụ hỏa hoạn tại một ngôi nhà cao 5 tầng trong phố Trần Kim Xuyến, phường Yên Hòa. Sáng 4/11, trao đổi với phóng viên Dân trí, chỉ huy Đội Cảnh sát PCCC&CNCH Công an quận Cầu Giấy, Hà Nội cho biết, khoảng 2h17 cùng ngày, tại một ngôi nhà cao 5 tầng ở ngõ 20 phố Trần Kim Xuyến, phường Yên Hòa xảy ra hỏa hoạn. Cảnh sát tiếp cận hiện trường vụ cháy tại căn biệt thự (Ảnh: Công an cung cấp). Sau khi nhận tin báo, Đội Cảnh sát PCCC&CNCH Công an quận Cầu Giấy phối hợp với lực lượng chức năng điều 4 xe chữa cháy cùng hàng chục chiến sỹ tới hiện trường dập lửa, tìm kiếm cứu nạn. Khu vực cháy là nơi để đồ ở tầng 1 (Ảnh: Công an cung cấp). Theo cảnh sát, đám cháy xuất phát từ khu vực tầng một của căn nhà cao 5 tầng. Thời điểm cháy, có 2 ông bà cụ bị mắc kẹt tại tầng 4. Cảnh sát sau đó đã nhanh chóng tiếp cận và đưa nạn nhân ra nơi an toàn, đồng thời dập tắt đám cháy sau khoảng 10 phút. Cảnh sát trùm chăn, tránh để nạn nhân bị sặc khói, giải cứu 2 người thoát khỏi căn nhà cháy (Ảnh: Công an cung cấp). Theo cảnh sát, chủ nhân ngôi nhà là ông Nguyễn Ngọc H., thời điểm xảy cháy tất cả mọi người đều đang ngủ. Rất may vụ việc không gây thương vong về người. Chỉ huy Đội Cảnh sát PCCC&CNCH Công an quận Cầu Giấy thông tin thêm, ngôi nhà xảy ra cháy có tổng diện tích xây dựng khoảng 110m2, quy mô 5 tầng nổi với kết cấu bê tông cốt thép. Khu vực cháy có diện tích khoảng 10m2, là khu vực để đồ tại tầng 1.