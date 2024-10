Hà Nội cùng nhiều địa phương miền Bắc bước vào mùa ô nhiễm

Hà Nội vẫn duy trì trạng thái ngày có nắng, sáng sớm có sương mù; chuyên gia cho biết nhiều địa phương miền Bắc đã bước vào mùa ô nhiễm không khí. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết ngày 9/10, khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa ngày nắng, sáng sớm có nơi có sương mù. Khu vực Ninh Thuận, Bình Thuận, Tây Nguyên và Nam Bộ chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; ngày nắng. Trang AccuWeather dự báo ngày 9/10, chất lượng không khí ở Hà Nội ở mức có hại với chỉ số chất lượng không khí (AQI) ở mức khoảng 112 (ngưỡng tốt là 0-50). Với chỉ số chất lượng không khí này, những người nhạy cảm được khuyến cáo tránh hoạt động ngoài trời. Hà Nội và nhiều địa phương ở miền Bắc bước vào mùa ô nhiễm (Ảnh: Nguyễn Hải). TS Hoàng Dương Tùng, Chủ tịch Mạng lưới không khí sạch Việt Nam, cho biết, theo thông tin quan trắc cơ quan chức năng công bố, Hà Nội và nhiều tỉnh, thành miền Bắc đã bước vào mùa ô nhiễm không khí. Theo ông Tùng, mùa ô nhiễm không khí thường diễn ra từ tháng 10 đến hết tháng 3 năm sau. Ở những thời điểm không có mưa, trời lặng gió, bụi mịn PM2.5 sẽ khuếch tán mạnh. Vị chuyên gia cho hay để cải thiện chất lượng không khí, ngoài kiểm soát nguồn thải, cần phải xử lý nghiêm các hành vi đốt rác, rơm rạ theo quy định tại Luật Bảo vệ môi trường 2020. Cùng với đó, các địa phương cần tập trung tuyên truyền, hướng dẫn người dân xử lý phế phẩm sau thu hoạch, rác thải sinh hoạt và rác thải từ làng nghề phải đưa đến nơi xử lý. Tăng cường dọn dẹp vệ sinh, rửa đường, đặc biệt những khu vực có nhiều công trình xây dựng. Dự báo thời tiết ngày 9/10, các vùng trên cả nước: Hà Nội: Có mây, đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 21-23 độ C; nhiệt độ cao nhất 31-33 độ C. Phía Tây Bắc Bộ: Có mây, đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng sớm trời lạnh, có nơi trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C, có nơi dưới 18 độ C; nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C. Phía Đông Bắc Bộ: Có mây, đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Vùng núi đêm và sáng sớm trời lạnh, có nơi trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 20 độ C; nhiệt độ cao nhất từ 30-33 độ C. Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Phía Bắc có mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù; phía Nam nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C; nhiệt độ cao nhất 29-32 độ, phía Bắc có nơi trên 32 độ C. Đà Nẵng đến Bình Thuận: Phía Bắc nhiều mây có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to; phía Nam có mây, có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C; nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C. Tây Nguyên: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C, có nơi dưới 20 độ C; nhiệt độ cao nhất 27-30 độ C. Nam Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C; nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C.