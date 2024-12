Hà Nội chỉnh quy hoạch Khu đô thị Nam An Khánh

Quy hoạch chi tiết Khu đô thị Nam An Khánh và phần mở rộng - khu B, tỷ lệ 1/500, huyện Hoài Đức theo hướng điều chỉnh giảm các chỉ tiêu diện tích đất, diện tích xây dựng, mật độ xây dựng, tầng cao công trình và diện tích sàn căn hộ. UBND TP Hà Nội vừa ban hành quyết định số 6751 về phê duyệt Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết Khu đô thị Nam An Khánh và phần mở rộng - khu B, tỷ lệ 1/500 tại ô đất quy hoạch ký hiệu HH2D và đất đường giao thông ký hiệu GT, tại Khu đô thị Nam An Khánh, huyện Hoài Đức. Theo đó, diện tích đất điều chỉnh quy hoạch khoảng 23.912 m2. Nội dung điều chỉnh, về quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất, tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan, giữ nguyên chức năng sử dụng đất, quy mô dân số, hệ số sử dụng đất theo quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 đã được phê duyệt tại quyết định số 2796 ngày 17/6/2011 của UBND TP. Điều chỉnh giảm các chỉ tiêu diện tích đất, diện tích xây dựng, mật độ xây dựng, tầng cao công trình và diện tích sàn căn hộ. Điều chỉnh tăng diện tích sàn dịch vụ thương mại. Điều chỉnh bố cục, hình khối, kiến trúc công trình. Về hạ tầng kỹ thuật, điều chỉnh mạng lưới đường giao thông nội bộ bên trong khu đất để phù hợp với tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan trong khu đất. Không tổ chức đấu nối giao thông với tuyến đường hiện có rộng 13,5m (02 làn xe) do Tập đoàn Geleximco - Công ty CP đầu tư xây dựng theo dự án khu A - khu đô thị hai bên tuyến đường Lê Trọng Tấn. Phần tiếp giáp giữa tuyến đường nêu trên với tuyến đường nội bộ phía Đông ô quy hoạch ký hiệu HH2D sẽ xây dựng rào chắn và trồng cây xanh để đảm bảo an toàn và mỹ quan cho khu vực. Bổ sung vịnh đỗ xe ở phía Nam khu đất tiếp giáp với đường Nam An Khánh đã được đầu tư xây dựng. Ngoài ra, bổ sung 3 tầng hầm phục vụ nhu cầu đỗ xe và kỹ thuật phụ trợ, với tổng diện tích sàn xây dựng khoảng 58.884m2. Về cấp điện, nâng công suất của 05 trạm biến áp trong khu đất từ 800kVA lên 1.250kVA. Các tuyến 22kV dọc các tuyến đường phía Đông và phía Tây giữ nguyên theo quy hoạch được duyệt. Các công trình hạ tầng kỹ thuật khác (cấp nước, thông tin liên lạc, thoát nước thải và quản lý chất thải rắn), giữ nguyên theo đồ án Điều chỉnh Quy hoạch chi tiết xây dựng khu đô thị Nam An Khánh và phần mở rộng - khu B, tỷ lệ 1/500 đã được UBND TP phê duyệt tại quyết định số 2796 ngày 17/6/2011… Ninh Phan