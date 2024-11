Hà Nội: Cháy quán bar Titan ở quận Hoàn Kiếm, nhiều người sơ tán

Theo cảnh sát, đám cháy bùng phát tại quán bar Titan ở quận Hoàn Kiếm. Khói từ vụ cháy bốc sang tòa nhà liền kề khiến nhiều người phải sơ tán. Sáng 25/11, trao đổi với phóng viên Dân trí, Chỉ huy Đội Cảnh sát PCCC&CNCH Công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) thông tin, lúc 9h39 cùng ngày, tại quán bar Titan ở số 39C phố Hai Bà Trưng, xảy ra hỏa hoạn. Khói bốc nghi ngút từ quán bar (Ảnh: Hải Bằng). Sau khi nhận tin báo, Công an quận Hoàn Kiếm điều 3 xe chữa cháy, Công an quận Hai Bà Trưng điều 2 xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ tới hiện trường dập lửa, tìm kiếm cứu nạn. Theo nhà chức trách, thời điểm xảy ra cháy, quán bar này không hoạt động. Nhiều người thoát nạn lên tầng cao tòa nhà liền kề quán bar Titan (Ảnh: Hải Bằng). "Vụ việc rất may không gây thiệt hại về người, tuy nhiên khói từ vụ cháy bốc ra nhiều rồi tỏa sang tòa nhà văn phòng kết hợp phòng gym bên cạnh. Cảnh sát sau đó đã hướng dẫn thoát nạn cho nhiều người", vị chỉ huy thông tin. Đến 10h30, công tác chữa cháy vẫn đang được triển khai.