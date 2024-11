Hà Nội: Cảnh sát giải cứu 7 người mắc kẹt trong căn nhà 8 tầng bốc cháy

Một căn nhà cao 8 tầng, 1 tum trên phố Trúc Bạch (Hà Nội) vừa xảy ra cháy. Cảnh sát đã đưa 7 người mắc kẹt ra ngoài, trong đó có một phụ nữ mang thai được cảnh sát nhường bình dưỡng khí. Chiều 23/11, trao đổi với phóng viên Dân trí, chỉ huy Đội Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an quận Ba Đình (Hà Nội) cho biết, khoảng 16h30 cùng ngày, tại căn nhà cao 8 tầng, 1 tum ở số 73 phố Trúc Bạch, phường Trúc Bạch, quận Ba Đình, xảy ra hỏa hoạn. Người phụ nữ mang bầu được đưa ra khỏi căn nhà cháy (Ảnh: Công an cung cấp). Sau khi nhận tin báo, Đội Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an quận Ba Đình điều 13 cán bộ chiến sỹ cùng 2 xe chữa cháy tới hiện trường dập lửa, tìm kiếm cứu nạn. Theo cảnh sát, thời điểm cháy có 7 người bị mắc kẹt trong căn nhà cháy, trong đó có một bà bầu. Tổ cứu nạn sau đó đã nhanh chóng tiếp cận hiện trường, đưa những người mắc kẹt thoát xuống an toàn. Trong đó, có một chiến sỹ cảnh sát đã nhường mặt nạ dưỡng khí để hỗ trợ bà bầu thoát nạn. Hiện trường bên trong vụ cháy (Ảnh: Công an cung cấp). Được biết, ngôi nhà xảy cháy được xây dựng 8 tầng, 1 tum, diện tích ngôi nhà khoảng 33m2, điểm xuất phát lửa tại khu vực tầng 2 của ngôi nhà. Điểm cháy đầu tiên được xác định tại góc tường của căn phòng tầng 2, vị trí ổ cắm Lioa và 1 cục phát WiFi, diện tích vùng cháy nhỏ không đáng kể. Thiệt hại vụ cháy khoảng 500.000 đồng.