Hà Nội bổ sung 21 vụ án xảy ra tại trung tâm đăng kiểm vào diện theo dõi

Ban chỉ đạo đã bổ sung 21 vụ án/163 bị can, 3 vụ việc sai phạm xảy ra tại các trung tâm đăng kiểm xe cơ giới trên địa bàn thành phố Hà Nội vào diện theo dõi, chỉ đạo

Trong các vụ án, vụ việc diện theo dõi, chỉ đạo, đến nay các cơ quan chức năng đã ban hành 2 kết luận giám định phục vụ công tác điều tra 2 vụ án; phục hồi điều tra 1 vụ án, khởi tố mới 1 bị can; khởi tố thêm 1 bị can trong 1 vụ án; kết thúc điều tra 1 vụ án/1 bị can, kết thúc điều tra bổ sung 1 vụ án/7 bị can; ban hành cáo trạng truy tố 1 vụ án/9 bị can; xét xử sơ thẩm 3 vụ án/21 bị cáo; xét xử phúc thẩm 2 vụ án/15 bị cáo.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nêu rõ, Thường trực Ban Chỉ đạo thống nhất các kiến nghị, đề xuất của cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo về chỉ đạo xử lý một số vụ án, vụ việc trong thời gian tới.