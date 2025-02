Hạ nhiệt lãi suất huy động, kỳ vọng kéo giảm lãi vay

Lãi suất tiền gửi "hạ nhiệt"



Khảo sát mới nhất trong ngày 26/2, biểu lãi suất huy động tại nhiều ngân hàng đã được điều chỉnh. Theo đó, Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank), vốn từng niêm yết lãi suất 6,2-6,5%/năm cho kỳ hạn từ 15-34 tháng, nay đã điều chỉnh xuống mức tối đa 5,8%/năm cho kỳ hạn 24 tháng. Tại Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB), mức lãi suất cao nhất cũng chỉ còn 5,6%/năm áp dụng cho kỳ hạn từ 12 tháng trở lên, lĩnh lãi cuối kỳ.



Tương tự, Ngân hàng TMCP Bản Việt (BVBank) đã áp dụng biểu lãi suất mới, giảm từ 6,05%/năm xuống 5,8%/năm đối với kỳ hạn 12 tháng; trong khi kỳ hạn 24 tháng giảm từ 6,45%/năm còn 6,05%/năm. Tại Ngân hàng TMCP Kiên Long (KienlongBank), lãi suất điều chỉnh từ 6,1%/năm xuống còn 5,7%/năm cho các kỳ hạn 12-24 tháng.



Trong nhóm 4 ngân hàng lớn, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) hiện áp dụng lãi suất cao nhất ở mức 4,7%/năm cho kỳ hạn dài 36 tháng, giảm 0,1%/năm so với trước đó. Còn tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank), Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) và Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (Agribank), lãi suất cao nhất hiện vẫn niêm yết mức 4,8%/năm, áp dụng cho tiền gửi kỳ hạn từ 24 tháng trở lên.



Dù lãi suất huy động ghi nhận xu hướng giảm, song một số ngân hàng vẫn niêm yết mức lãi suất đặc biệt kèm theo các điều kiện về số dư tiền gửi tiền. Chẳng hạn, Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam (PVComBank) đang giữ mức 9%/năm cho kỳ hạn 12 tháng nhưng yêu cầu số tiền gửi tối thiểu 2.000 tỷ đồng. Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM (HDBank) niêm yết 8,1%/năm cho kỳ hạn 13 tháng và 7,7%/năm cho kỳ hạn 12 tháng, áp dụng cho khoản tiền từ 500 tỷ đồng trở lên.



Ông Phạm Chí Quang, Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ, Ngân hàng Nhà nước cho biết: Tính đến ngày 24/2, dù mặt bằng lãi suất có tăng nhẹ tại một số ngân hàng nhưng về tổng thể vẫn duy trì ổn định. Theo số liệu từ Ngân hàng Nhà nước, có 8 ngân hàng đã điều chỉnh tăng lãi suất huy động trong khoảng 0,1-0,4%/năm. Trong khi đó, 3 ngân hàng khác lại giảm lãi suất từ 0,1-0,5%/năm, và 4 ngân hàng thực hiện điều chỉnh theo cả hai chiều, với mức dao động trong khoảng 0,1-0,3%/năm.



Siết chặt kiểm soát, thúc đẩy giảm lãi suất cho vay



Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, tiếp tục triển khai quyết liệt các giải pháp giảm lãi suất cho vay theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 19/CĐ-TTg ngày 24/2/2025, Ngân hàng Nhà nước đã tổ chức cuộc họp trực tuyến với lãnh đạo các ngân hàng và ra văn bản số 1328/NHNN-CSTT chỉ đạo các Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố, các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài về việc ổn định lãi suất tiền gửi, giảm lãi suất cho vay.



Trong đó, cơ quan quản lý nhấn mạnh sẽ tiếp tục thường xuyên theo dõi chặt chẽ lãi suất tiền gửi và cho vay, việc công bố lãi suất cho vay trên trang thông tin điện tử của tổ chức tín dụng; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát chặt chẽ hoạt động của các tổ chức tín dụng, nhất là việc công bố lãi suất tiền gửi, lãi suất cho vay, hoạt động cấp tín dụng của các tổ chức tín dụng; xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật các trường hợp vi phạm, các tổ chức tín dụng cạnh tranh lãi suất không lành mạnh, không đúng quy định.



Theo Phó Thống đốc Phạm Thanh Hà, trong thời gian qua, NHNN đã chỉ đạo các tổ chức triển khai đồng bộ các giải pháp để ổn định lãi suất tiền gửi, yếu tố quan trọng tác động tới lãi suất cho vay. Tuy nhiên cũng còn một số ngân hàng thương mại tăng lãi suất tiền gửi, có thể ảnh hưởng đến khả năng tăng lãi suất cho vay. Do đó, việc tiếp tục triển khai quyết liệt các biện pháp giảm lãi suất cho vay là rất quan trọng. Ông yêu cầu các ngân hàng thương mại tuân thủ nghiêm túc chỉ đạo từ Chính phủ và Thủ tướng, đảm bảo giữ ổn định mặt bằng lãi suất tiền gửi và tiếp tục nỗ lực tìm kiếm giải pháp giảm lãi suất cho vay.



Ông Lê Quang Vinh, Phó Tổng Giám đốc phụ trách Ban điều hành Vietcombank chia sẻ rằng kể từ tháng 3/2023 đến nay, ngân hàng này chỉ điều chỉnh giảm lãi suất huy động. Hiện Vietcombank đang duy trì mức lãi suất huy động thấp nhất trên thị trường, điều này khiến áp lực huy động vốn gia tăng. Tuy nhiên, Vietcombank vẫn nghiêm túc thực hiện theo chỉ đạo của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước về ổn định lãi suất, nhằm đảm bảo chính sách tiền tệ hiệu quả, tạo động lực cho tăng trưởng kinh tế.



Còn theo ông Phạm Toàn Vượng, Tổng Giám đốc Agribank, nhu cầu tín dụng trong năm 2025 vẫn ở mức cao theo định hướng tăng trưởng của toàn ngành ngân hàng, kéo theo áp lực đáng kể trong công tác huy động vốn. Dù đối mặt với sự cạnh tranh mạnh mẽ về lãi suất, Agribank vẫn duy trì mặt bằng lãi suất huy động cuối năm 2024.



Nhằm thúc đẩy hoạt động cho vay, từ tháng 2/2025, Agribank điều chỉnh giảm mức lãi suất cho vay tối thiểu từ 0,2-0,5%/năm, đồng thời triển khai các chương trình tín dụng ưu đãi lên đến hơn 320.000 tỷ đồng. Hiện tại, lãi suất cho vay ngắn hạn của Agribank áp dụng từ 4%/năm, trong khi vay trung và dài hạn dao động từ 6%/năm, thấp hơn mức thông thường từ 1-2%/năm.



Ông Phạm Toàn Vượng khẳng định, trong thời gian tới, Agribank sẽ tiếp tục tuân thủ định hướng điều hành của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước nhằm duy trì sự ổn định của mặt bằng lãi suất, tạo điều kiện thuận lợi để người dân và doanh nghiệp tiếp cận vốn, hỗ trợ phát triển kinh tế.



Cập nhật đến ngày 18/2/2025, tổng dư nợ tín dụng của toàn hệ thống đạt 15,62 triệu tỷ đồng, ghi nhận mức tăng nhẹ 0,02% so với cuối năm 2024 và tăng 16,35% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, cùng thời điểm năm 2024, dư nợ tín dụng từng giảm 1,01% so với tháng 12/2023.



Ông Phạm Chí Quang, Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ - Ngân hàng Nhà nước đánh giá mặc dù tăng trưởng tín dụng vẫn ở mức thấp, nhưng Ngân hàng Nhà nước vẫn liên tục bơm thanh khoản cho hệ thống các tổ chức tín dụng. Điều này cho thấy áp lực thanh khoản trong hệ thống ngân hàng không lớn, do đó, không có yếu tố bắt buộc khiến các ngân hàng phải tăng lãi suất huy động trong thời gian qua.



Với những biện pháp quyết liệt từ Ngân hàng Nhà nước và sự hưởng ứng từ hệ thống ngân hàng, kỳ vọng mặt bằng lãi suất sẽ tiếp tục giảm trong thời gian tới, tạo điều kiện cho nền kinh tế phục hồi và phát triển bền vững.