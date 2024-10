Hạ Long đón 200 tỷ phú châu Âu dự lễ hội

Hạ Long sẽ trở thành tâm điểm của thế giới vào tháng 1/2025 khi tổ chức Lễ hội Nghệ thuật vì khí hậu với sự tham gia của hơn 80.000 người, trong đó có 200 tỷ phú châu Âu. Ban tổ chức cho biết, Vịnh Hạ Long được lựa chọn làm địa điểm tổ chức lễ hội nhờ tính biểu tượng và đặc điểm thiên nhiên độc đáo. Nơi đây không chỉ sở hữu cảnh quan hùng vĩ mà còn là hệ sinh thái đang đối diện với những thách thức nghiêm trọng do biến đổi khí hậu và tác động của con người. Lễ hội là cơ hội để nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường trong bối cảnh những áp lực môi sinh đang ngày càng gia tăng. Đại sứ Pháp tại Việt Nam, ông Olivier Brochet, đã nhấn mạnh tầm quan trọng của sự kiện này: "Lễ hội Nghệ thuật vì khí hậu là sự kết hợp tuyệt vời giữa nghệ thuật và trách nhiệm xã hội, nhằm nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu." Để đón tiếp lượng khách du lịch lớn, đặc biệt là các tỷ phú châu Âu, thành phố Hạ Long đang tích cực chuẩn bị các điều kiện cần thiết. Hệ thống hạ tầng du lịch, giao thông, đặc biệt là cảng tàu khách quốc tế Hạ Long đang được nâng cấp để phục vụ tốt nhất nhu cầu của du khách. Bên cạnh việc tham quan vịnh Hạ Long, các du khách còn có cơ hội khám phá văn hóa bản địa, thưởng thức ẩm thực đặc sản và trải nghiệm các hoạt động giải trí độc đáo. Để phục vụ nhóm khách cao cấp, thành phố Hạ Long đang khảo sát và lựa chọn những đảo, bãi tắm đẹp nhất, nhằm mang đến những trải nghiệm sang trọng và đẳng cấp. Vịnh Hạ Long hiện là điểm đến nổi tiếng với du khách quốc tế, mỗi ngày đón từ 4.000 đến 6.000 lượt khách tham quan, trong đó 90% là du khách nước ngoài. Mặc dù vịnh vừa trải qua ảnh hưởng của bão Yagi, hầu hết các hoạt động du lịch đã nhanh chóng được khôi phục và trở lại bình thường. Để thu hút du khách trong mùa thu đông, chính quyền TP Hạ Long đã tập trung khai thác tối đa lợi thế của hệ thống hạ tầng du lịch và giao thông, đặc biệt là từ lượng khách đến qua Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long. Dòng khách tàu biển không chỉ quan tâm đến việc tham quan Vịnh Hạ Long mà còn thích khám phá văn hóa bản địa, mang lại những trải nghiệm độc đáo và sâu sắc hơn. Tuần này, Ban quản lý vịnh Hạ Long bắt đầu khảo sát, xác định các đảo và bãi tắm phục vụ cho nhóm khách hàng siêu giàu, nhằm nâng cao trải nghiệm và thu hút khách du lịch chất lượng cao đến danh thắng nổi tiếng này. Trong 9 tháng đầu năm 2024, TP Hạ Long đã đón 9,2 triệu lượt khách, tăng 33% so với cùng kỳ năm 2023. Lượng khách quốc tế đạt 2,13 triệu lượt, tăng gấp 2,3 lần so với cùng kỳ. Tổng thu từ du lịch ước đạt khoảng 20.300 tỷ đồng, tăng 34% so với cùng kỳ năm trước. Những con số này cho thấy sự phát triển mạnh mẽ của ngành du lịch Hạ Long, và Lễ hội Nghệ thuật vì Khí hậu sắp tới hứa hẹn sẽ là một sự kiện nổi bật, góp phần quảng bá danh thắng và nâng cao nhận thức về môi trường trên quy mô toàn cầu