Hà Giang: Khởi tố nguyên Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện

Ngày 17/6, Công an tỉnh Hà Giang, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Bắc Quang đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với bị can Linh Văn Túc (SN 1969, trú tại xã Hùng An, huyện Bắc Quang) để điều tra về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn khi thi hành công vụ".