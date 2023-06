Hà Giang: Khởi tố 3 kẻ tổ chức cho người nước ngoài nhập cảnh trái phép

Ngày 30/6, thông tin từ Công an tỉnh Hà Giang, Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Hà Giang đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 3 đối tượng để điều tra về tội "Tổ chức, môi giới cho người khác xuất cảnh, nhập cảnh hoặc ở lại Việt Nam trái phép".

Các bị can bị khởi tố điều tra gồm: Vi Văn Mai (SN 1990), Vùi Phù Xuẩn (SN 1993) và Vương Thị Hương (SN 1993), cùng trú tại xã Cao Mã Pờ, huyện Quản Bạ.