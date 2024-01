Hạ giá tiếp, du thuyền của ông Trịnh Văn Quyết giảm gần 12,5 tỷ so với ban đầu

Theo công ty đấu giá, phiên đấu giá lần thứ 7 dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 29/1. Trước đó, cả 6 lần tài sản được rao bán nhưng không có khách hàng đặt mua.

Mức giá khởi điểm mới nhất là 23,294 tỷ đồng, giảm gần 2,6 tỷ đồng so với phiên đấu giá lần 6, và giảm 12,41 tỷ đồng so với giá khởi điểm công bố lần 1 cách đây hơn 1 năm, tương đương mức giảm 35% so với giá ban đầu.

Hiện du thuyền này được neo tại bến Sa Kê số 440/6 Nơ Trang Long, Phường 13, quận Bình Thạnh, TP.HCM.