Hà Anh Tuấn và Phan Mạnh Quỳnh tái hợp, thêm 1 ca khúc 'sát thương' cực mạnh!

MV HOA HỒNG - Hà Anh Tuấn

Phan Mạnh Quỳnh tiếp tục đồng hành cùng Hà Anh Tuấn tại Hà Anh Tuấn Live Concert Sketch A Rose. Anh chính là 1 trong 3 nghệ sĩ khách mời sẽ góp mặt tại concert Sketch A Rose chặng Singapore vào ngày 11 & 12/06/2024, bên cạnh Vũ. và Trần Duy Khang.

Hoa Hồng là một tác phẩm đặc biệt nhiều cảm xúc và giàu cảm hứng sống, thể hiện tài năng của Phan Mạnh Quỳnh với thẩm mỹ ngôn từ trong âm nhạc. Dù “mây đen kéo che bầu trời”, thì "ước gì em kiên nhẫn cho người đôi lần, kiên nhẫn cho đời đôi lần” và vững lòng tin, giống như hoa hồng giữa chông gai vẫn nở rộ.