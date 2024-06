Hà Anh Tuấn: Người 'huỷ diệt' những bí mật và đây là 2 nạn nhân của anh ấy!

Your browser does not support the video tag. Clip Hà Anh Tuấn công bố Vũ. đã lên chức bố.



Hà Anh Tuấn vui miệng nói ra "bí mật" của Vũ.

Tuy nhiên, Vũ. không phải là "nạn nhân" đầu tiên bị Hà Anh Tuấn tiết lộ về cuộc sống riêng, Hồ Ngọc Hà cũng từng rơi vào tình huống dở khóc dở cười này. Năm 2020, Hà Anh Tuấn làm khách mời cho Love Song Private Show của "nữ hoàng giải trí".

Hà Anh Tuấn khoe Hồ Ngọc Hà mang song thai trong show Love Songs.

Trong phần giao lưu, Hà Anh Tuấn cao hứng nói về cuộc gặp gỡ trước đó để tập dượt cho chương trình. Nam ca sĩ vui miệng tiết lộ trước sự chứng kiến của nhiều khán giả trực tuyến: "Tuấn có đọc báo nhưng không nghĩ nó to đến thế. Cái này Tuấn đâu nói dối được. Khi bước vào, đầu tiên là Tuấn nhìn xuống và… Oh my god (lạy chúa tôi)".