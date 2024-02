Gương mặt biến dạng của Kanye West sau khi nhổ hết răng

Theo Page Six, phần môi của Kanye West gặp biến dạng sau thời gian nhổ hết răng, cấy phần răng giả titan trị giá 850.000 USD. Xem video của nam rapper, khán giả thắc mắc phần môi bất thường.

"Bong bóng trên môi Kanye là gì vậy?", "Sao phần môi lại lồi ra kì dị đến vậy", "Thứ lủng lẳng trên môi bất thường quá", "Anh ấy cần phải sửa lại phần môi kỳ dị kia"... khán giả bình luận.

Hồi tháng 1, nam diễn viên gây sốc khi đăng lên mạng khoe hàm răng giả trị giá 850.000 USD. Nam rapper tự ví là kẻ phản diện nổi tiếng Jaws, xuất hiện trong hai bộ phim James Bond là The Spy Who Loved Me (1977) và Moonraker (1979).



Phần môi dị dạng của Kanye West sau khi lắp răng giả.