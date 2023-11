Gửi con đi chữa bệnh nhận lại hũ tro cốt: Một vụ án, hai cáo trạng

Liên quan đến vụ gia đình ở Huế gửi con lên Lâm Đồng chữa bệnh, đau đớn nhận lại hũ tro cốt, tại phần tranh luận của phiên toà xét xử sơ thẩm ngày 24/11, luật sư Lê Hồng Sơn (Đoàn luật sư Thừa Thiên - Huế và là người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho bị hại là ông N.H.N) cho biết, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng ban hành Kết luận điều tra lần thứ nhất vào tháng 1/2023 và chỉ kết luận các bị can (hiện là bị cáo) phạm tội "Xâm phạm thi thể" theo quy định tại khoản 1, Điều 319 Bộ luật Hình sự 2015.

Ngay lập tức, phía bị hại là ông N.H.N có rất nhiều đơn thư khiếu nại gửi cho các cơ quan có thẩm quyền. Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng giải quyết khiếu nại lần thứ nhất, bác đơn khiếu nại của ông N.H.N. Sau đó, ông N. tiếp tục có đơn thư khiếu nại gửi lên Viện KSND tỉnh Lâm Đồng.

Bà Ngô Thị Ka Ly - Đại diện Viện KSND TP Bảo Lộc được phân công thực hiện quyền công tố, kiểm sát xét sử sơ thẩm.

Viện KSND tỉnh Lâm Đồng sau đó giải quyết khiếu nại của ông N.H.N lần thứ hai và ban hành quyết định giải quyết khiếu nại số 149/QĐ-VKSLĐ-P02 ngày 13/06/2023 kết luận chấp nhận một phần đơn khiếu nại của ông N.H.N. xác định các bị cáo Lê Minh Quang và Cao Thị Thu Bích phải bị truy tố bởi hành vi xâm phạm thi thể theo điểm a khoản 2 Điều 319 Bộ luật hình sự với tình tiết khung hình phạt tăng nặng là gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội.

Đồng thời, Viện KSND tỉnh Lâm Đồng cũng ban hành cáo trạng số 28/CT-VKS-P2 ngày 23/5/2023 truy tố các bị can Lê Minh Quang và Cao Thị Thu Bích về hành vi “Xâm phạm thi thể” theo điểm a khoản 2 Điều 319 Bộ luật Hình sự.

Hiện nay, quyết định giải quyết khiếu nại số 149/QĐ-VKSLĐ-P02 ngày 13/6/2023 của VKSND tỉnh Lâm Đồng là quyết định giải quyết khiếu nại cuối cùng, vẫn đang tồn tại và có hiệu lực thi hành.

Tuy nhiên, khi TAND TP Bảo Lộc (Lâm Đồng) trả hồ sơ để điều tra bổ sung và mặc dù nội dung không hề có ý kiến gì về khung hình phạt và tình tiết tăng nặng khung hình phạt của các bị cáo, nhưng Viện KSND TP Bảo Lộc đã ban hành một công văn trích dẫn thế nào là gây ảnh hưởng xấu tới tình hình an ninh, trật tự, an toàn xã hội và đề nghị Viện KSND tỉnh Lâm Đồng xem xét lại.

Cao Thị Thu Bích và Lê Minh Quang (ngồi) tại phiên toà xét xử sơ thẩm.

"Sau đó, ngày 7/9/2023 VKSND tỉnh Lâm Đồng ban hành cáo trạng số 50/CT-VKS-P2 chỉ truy tố Lê Minh Quang và Cao Thị Thu Bích về hành vi “Xâm phạm thi thể” theo khoản 1 Điều 319 Bộ luật Hình sự (khung hình phạt thấp hơn so với cáo trạng trước đây) là mâu thuẫn với quyết định giải quyết khiếu nại đang có hiệu lực thi hành của chính Viện KSND tỉnh Lâm Đồng.

Mặt khác, quá trình điều tra các bị cáo cũng không có ý kiến, khiếu nại gì, TAND thành phố Bảo Lộc cũng không có ý kiến gì liên quan đến khung hình phạt truy tố các bị cáo...Cùng một vấn đề, một nội dung mà chính ngay bản thân anh mâu thuẫn…", luật sư Lê Hồng Sơn tranh luận tại tòa và chia sẻ thêm với PV VTC News.

Luật sư Lê Hồng Sơn phân tích: "Để xác định thế nào là gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh, trật tự, an toàn xã hội thì hiện nay có hai trích dẫn là khoản 4 Điều 4 của Nghị quyết số 03/2020/NQ-HĐTP của Hội đồng thẩm phán TAND Tối cao và Viện KSND Tối cao có công văn số 1120/VKSTC-V14 ngày 28/3/2023 giải thích tình tiết gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội” là gây hoang mang, lo sợ, bức xúc trong quần chúng nhân dân…

Vậy trong vụ án này có gây hoang mang, lo sợ, bức xúc trong quần chúng nhân dân hay không?... Viện KSND Tối cao; Văn phòng Cơ quan CSĐT Bộ Công an; Cục Trẻ em Bộ LĐTB&XH; Ban Nội chính tỉnh Lâm Đồng; UBND TP Huế; UBND phường Phú Nhuận (TP Huế) đều có công văn gửi các cơ quan tiến hành tố tụng tại tỉnh Lâm Đồng phản ánh kiến nghị của người dân liên quan đến vụ án này...".