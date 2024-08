GS.TS Võ Tòng Xuân - Chuyên gia nông nghiệp hàng đầu Việt Nam

Câu chuyện tạo nên kỳ tích tại Sierra Leone đã được kể lại tại hội thảo quốc tế trực tuyến về an ninh lương thực và dinh dưỡng tổ chức vào cuối tháng 5/2022. GS.TS Võ Tòng Xuân đến giờ vẫn còn trăn trở với mong muốn hỗ trợ người dân châu Phi giảm nỗi lo về an ninh lương thực. Ông chia sẻ: “Ở châu Phi, lương thực nằm chính ở trong đất, lại có sẵn nguồn nhân lực dồi dào, đặc biệt là những người trẻ rất mong được làm việc. Chỉ cần trang bị cho họ kỹ năng, công cụ, công nghệ để sản xuất, chắc chắn châu Phi sẽ chiến thắng "giặc đói", bảo đảm an ninh lương thực và phát triển bền vững…".

GS.TS Võ Tòng Xuân trao đổi với các đối tác tham gia dự án "Chuỗi giá trị gạo bền vững cho nông hộ nhỏ tại ĐBSCL". Ảnh: Khánh Long

Sinh ra trong gia đình nghèo tại Ba Chúc, ngôi làng heo hút trong dãy Thất Sơn, nên tuổi thơ của GS.TS Võ Tòng Xuân gắn liền với cơ cực, thiếu thốn. Khi mới chỉ là cậu học trò cấp 2, GS.TS Võ Tòng Xuân đã phải làm đủ nghề trên đất Sài Gòn để có đủ tiền trang trải cho các chi phí sinh hoạt trên thành phố. Có những lúc cậu học trò cấp 2 đó phải làm việc đến mức kiệt sức phải vào viện cấp cứu, thế nhưng vẫn không nản lòng với hành trình kiếm tìm tri thức. Thậm chí trước ngày lên đường du học sau khi được nhận học bổng, cha của ông đã phải đi “gõ cửa” nhiều người thân mới có đủ tiền mua cho con vé máy bay, đôi giày da và bộ đồ veston.