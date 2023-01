GREY D bắt tay B Ray bằng ca khúc về nỗi đau của người trưởng thành

Khép lại năm 2022, GREY D cũng “bỏ túi" những thành tích nhạc số ấn tượng cho mình. Nam ca sĩ đã trở thành Nghệ sĩ Radar mới có lượt streaming cao nhất 2022 của Spotify Việt Nam. Ca khúc pre-debut của GREY D kết hợp cùng tlinh - ‘vaicaunoicokhiennguoithaydoi' đã vượt qua cột mốc 10 triệu lượt stream, lọt Top Những ca khúc có lượt stream cao nhất năm vừa qua.

Mới đây, GREY D đã góp mặt trong danh sách Top 10 Nghệ sĩ xuất sắc nhất của năm 2022 đến từ hội đồng chuyên gia âm nhạc quốc tế và trong nước bình chọn của Zing MP3. Nam ca sĩ cũng trở thành Best New Artist - Emerging Icon Of The Year tại giải thưởng Male Icon Awards 2022 của MEN FOLIO.