Google vượt trội trong 'cuộc chiến đám mây'

Trong quý 3 vừa qua, doanh thu từ dịch vụ đám mây của Google, bao gồm cả cơ sở hạ tầng và đăng ký phần mềm, đã tăng 35% so với cùng kỳ năm trước, đạt 11,35 tỷ USD. Trong khi đó, doanh thu của Amazon Web Services (AWS) chỉ tăng 19% lên 27,45 tỷ USD. Còn Microsoft cho biết doanh thu từ Azure và các dịch vụ đám mây khác đã tăng 33% so với năm trước. Năm trong số sáu công ty công nghệ trị giá nghìn tỷ USD đã công bố kết quả trong tuần này, trừ Nvidia. Amazon, Alphabet và Microsoft thường công bố kết quả vào cùng một thời điểm, giúp các nhà đầu tư có cái nhìn tổng quan về cuộc chiến trong lĩnh vực đám mây. Các nhà phân tích tại công ty nghiên cứu đầu tư Argus Research nhận định dù Alphabet thường bị chỉ trích vì sự phụ thuộc vào quảng cáo trực tuyến, đà tăng trưởng nhanh của Google Cloud đã bắt đầu giúp đa dạng hóa doanh thu của công ty mẹ. Trong một thời gian dài, dịch vụ đám mây được xem như một khoản đầu tư không mang lại lợi nhuận cho Google, nhưng điều này đã thay đổi. Google đã báo cáo tỷ suất lợi nhuận hoạt động của dịch vụ đám mây đạt 17% trong quý 3, sau khi lần đầu tiên có lãi vào năm ngoái. Bà Melissa Otto, Trưởng bộ phận nghiên cứu công nghệ, truyền thông và viễn thông tại công ty dịch vụ tài chính Visible Alpha, đánh giá đây là một kết quả vượt xa mong đợi. Bà cũng bày tỏ sự không chắc chắn về việc liệu Google có thể duy trì được mức lợi nhuận này hay không. Ngược lại, Amazon từ lâu đã phụ thuộc vào AWS để tạo ra phần lớn lợi nhuận. Tỷ suất lợi nhuận hoạt động của AWS trong quý 3 vừa qua đạt 38%. Đây là kết quả mà các nhà phân tích tại Bernstein đánh giá là "khá ấn tượng." Ban lãnh đạo AWS đã thận trọng trong việc tuyển dụng và ngừng các dịch vụ AWS ít được ưa chuộng. Bên cạnh đó, vào đầu năm 2024, Amazon đã kéo dài tuổi thọ sử dụng của máy chủ từ năm năm lên sáu năm, một thay đổi đã nâng cao tỷ suất lợi nhuận hoạt động thêm 2%. Microsoft trong tuần này đã bắt đầu cung cấp cho các nhà đầu tư những số liệu chính xác hơn về dịch vụ đám mây Azure. Bà Amy Hood, Giám đốc tài chính của Microsoft, cho biết nhu cầu vẫn tiếp tục cao hơn so với khả năng cung cấp của công ty. Dù đà tăng trưởng của Azure trong quý hiện tại có thể thu hẹp một chút, bà Hood dự kiến về sự phục hồi trở lại trong nửa đầu năm 2025 khi các khoản đầu tư làm tăng khả năng cung cấp AI phục vụ nhu cầu ngày càng tăng. Oracle, công ty thường đứng thứ tư trong số các công ty hạ tầng đám mây tại Mỹ, dự kiến sẽ công bố kết quả hàng quý vào tháng 12 tới. Trong báo cáo trước đó, Oracle cho biết doanh thu từ hạ tầng đám mây đã tăng 45% lên 2,2 tỷ USD, từ mức tăng 42% trong quý trước./.