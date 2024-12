Google thông báo 'phá vỡ thách thức điện toán lượng tử' với chip mới Willow

Tại tỉnh Hậu Giang, các doanh nghiệp chế biến thủy sản, các thương lái đang thu mua cá thát lát để phục vụ các đơn hàng Tết. Do nguồn cung dồi dào nên giá cá thát lát hiện nay có sụt giảm so với cùng kỳ năm ngoái và so với cách nay hơn 1 tháng tuy nhiên người nuôi vẫn có lãi.