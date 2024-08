Google mở rộng phạm vi cung cấp nội dung tìm kiếm do AI tổng hợp

Từ tháng 5 vừa qua, mạng tìm kiếm hàng đầu thế giới Google đã cung cấp các thông tin tóm tắt do AI thực hiện, hiển thị trên đầu trang kết quả tìm kiếm, trước các liên kết truyền thống đến Web - cho tất cả người dùng Mỹ. Trước đó, Google đã dành một 1 năm cho phép dùng thử phiên bản giới hạn.

Theo đó, các bản cập nhật này đã giới hạn các nội dung truy vấn sẽ hiển thị câu trả lời tóm tắt do AI tạo ra và hạn chế sử dụng các nội dung do người dùng tạo từ các trang web như Reddit làm tài liệu nguồn cho câu trả lời. Google cũng sẽ bổ sung siêu liên kết vào tính năng mới. Các trang web sẽ được hiển thị ở bên phải câu trả lời do AI tạo ra. Công ty cũng đang thử nghiệm nội bộ một bản cập nhật khác sẽ thêm các liên kết trực tiếp vào văn bản tóm tắt.

Google tung ra các bản cập nhật trong bối cảnh ngành truyền thông lo ngại về khả năng mất lưu lượng truy cập giới thiệu từ người tiêu dùng nhấp vào trang web của nhà xuất bản. Tuy nhiên, Google khẳng định bản cập nhật mới sẽ có "lợi ích 3 bên" cho Google, người dùng và nhà xuất bản.