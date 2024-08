Google bổ sung hai chức năng mới hấp dẫn cho Gmail

Theo Google, một tùy chọn cho tính năng Help me write trong Gmail mang tên “Polish” sẽ giúp tinh chỉnh bản nháp email trên web và thiết bị di động. Tùy chọn Polish được thêm vào có thể biến ghi chú thô thành bản nháp hoàn chỉnh hoặc bản nháp phức tạp nhờ sự trợ giúp của trí tuệ nhân tạo (AI) Gemini của hãng.

Cùng với tùy chọn Polish mới cho Help me write, Google cũng đã thêm các phím tắt Help me write và Refine my draft trên thiết bị Android và iOS. Điều này có nghĩa là nếu người dùng đang sử dụng Gmail trên thiết bị iOS hoặc Android, khi bản nháp email trống, phím tắt Help me write sẽ xuất hiện trong nội dung email và khi được chọn, nó sẽ mở toàn bộ trải nghiệm nhằm hỗ trợ người dùng soạn email.

Mặt khác, phím tắt Refine my draft sẽ xuất hiện khi có ít nhất 12 từ được viết trong bản nháp email. Phím tắt này sẽ được hiển thị bên dưới nội dung email để chỉ ra rằng có các tùy chọn bổ sung có sẵn, bao gồm Polish, Formalize, Elaborate hoặc Shorten your draft hoặc Write a new one.

Hãy nhớ rằng người dùng sẽ phải vuốt sang phải trên Refine my draft để kích hoạt menu chứa tất cả các tùy chọn được đề cập ở trên.

Google cho biết tính năng này được bật theo mặc định và không thể tắt. Công ty cũng xác nhận rằng tùy chọn Help me write cũng như các phím tắt nói trên hiện đã có sẵn trên Android và iOS. Dẫu vậy, tính năng này hiện chỉ có sẵn cho khách hàng Google Workspace với tiện ích bổ sung Gemini Business and Enterprise, tiện ích bổ sung Gemini Education và Education Premium, cũng như Google One AI Premium. Điều này có nghĩa người dùng thông thường vẫn chưa thể nhận được trải nghiệm AI thông minh này.