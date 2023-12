Google ‘bất ngờ’ giới thiệu mô hình AI Gemini

Gemini được đánh giá có độ an toàn toàn diện nhất so với bất kỳ mô hình AI của Google tính đến hiện nay, bao gồm cả tính thành kiến và tính độc hại. Chúng tôi đã tiến hành nghiên cứu mới về các lĩnh vực rủi ro tiềm ẩn như tấn công mạng, tính thuyết phục và quyền tự chủ, đồng thời đã áp dụng các kỹ thuật thử nghiệm đối thủ tốt nhất của Google Research để giúp xác định các vấn đề an toàn quan trọng trước khi triển khai Gemini, Google cho biết thêm.

Google cho hay Gemini 1.0 hiện đang được triển khai trên một số lượng lớn các sản phẩm và nền tảng khác nhau. Cụ thể bắt đầu từ hôm nay, Bard sẽ sử dụng phiên bản tinh chỉnh của Gemini Pro để lý luận, lập kế hoạch, hiểu biết nâng cao và hơn thế nữa. Đây là bản nâng cấp lớn nhất đối với Bard kể từ khi ra mắt.

Phiên bản Bard này sẽ có trong tiếng Anh ở hơn 180 quốc gia và vùng lãnh thổ, đồng thời Google có kế hoạch mở rộng các phương thức khác nhau, cũng như hỗ trợ các ngôn ngữ và địa điểm mới trong tương lai gần.

Chúng tôi cũng sẽ triển khai Gemini trên điện thoại Pixel. Pixel 8 Pro là chiếc điện thoại đầu tiên được thiết kế để vận hành Gemini Nano, hỗ trợ các tính năng mới như Tóm tắt trong ứng dụng Ghi âm, cũng như triển khai tính năng Trả lời thông minh trên bàn phím Gboard, bắt đầu với ứng dụng WhatsApp và trên các ứng dụng nhắn tin khác vào năm tới. Trong các tháng sắp tới, Gemini sẽ có mặt trên nhiều sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi như Google Search, Google Ads, Chrome và Duet AI, Google cho hay.

Google cho biết cũng đã bắt đầu thử nghiệm Gemini trong Google Search, nơi mà Gemini giúp Search Generative Experience (SGE) vận hành nhanh hơn cho người dùng, giảm 40% độ trễ bằng tiếng Anh tại Mỹ, cùng với những cải tiến về chất lượng.