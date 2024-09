Google, Apple đối mặt làn sóng phản đối tại Hàn Quốc với cáo buộc 'thổi giá'

Trong 4 năm qua, các công ty trò chơi trong nước đã phải chi trả cho tập đoàn công nghệ Google, Apple một khoản phí lên đến 9.000 tỷ won (tương đương 6,77 tỷ USD). (Ảnh: Reuters) Google và Apple, cùng nhau kiểm soát 85% thị trường ứng dụng điện thoại thông minh của Hàn Quốc, đang phải đối mặt với sự chỉ trích ngày càng tăng vì cáo buộc "thổi giá," chiếm tới 30% giao dịch thanh toán. Trong 4 năm qua, các công ty trò chơi trong nước đã phải chi trả cho các tập đoàn công nghệ này một khoản phí lên đến 9.000 tỷ won (tương đương 6,77 tỷ USD). Ở cả Mỹ và châu Âu, mức phí 30% này đã bị coi là không công bằng, dẫn đến các mức phạt lớn. Tại châu Âu, tỷ lệ hoa hồng đã được giảm xuống còn khoảng 17%, trong khi ở Mỹ, các công ty được yêu cầu phải trả khoảng 1.100 tỷ won (827,68 triệu USD) để bồi thường cho các nhà phát triển ứng dụng và người tiêu dùng. Mặc dù Hàn Quốc trở thành quốc gia đầu tiên thông qua luật vào năm 2021 cấm thanh toán bắt buộc trong ứng dụng, song Google và Apple đã tìm ra cách để lách luật này, tiếp tục tính tới 26% phí với lý do bảo vệ thông tin cá nhân. Đối với các nhà phát triển ứng dụng, chi phí quá cao để xây dựng các hệ thống thanh toán thay thế buộc họ phải chấp nhận các khoản phí này, trong khi họ vẫn dễ bị các gã khổng lồ công nghệ này gạt ra ngoài lề. Cứ mỗi 100 won doanh thu từ ứng dụng, các công ty nội dung phải trả 30 won cho Google và Apple. Khoản phí này quá lớn, khiến các công ty khó có thể đạt được lợi nhuận cao. Để bù đắp chi phí, nhiều công ty đã tăng giá sản phẩm, khiến người tiêu dùng phải trả giá đắt hơn cho các dịch vụ như chơi game, đọc truyện tranh và nghe nhạc trực tuyến. Hai năm trước, khi Google và Apple mở rộng mức phí cố định 30% cho các ứng dụng nội dung ngoài trò chơi, các ứng dụng âm nhạc như Melon đã tăng giá khoảng 10-15%. Mặc dù có lợi nhuận “khủng” tại Hàn Quốc, nhưng cả hai công ty đều đóng góp thuế ít hơn nhiều so với dự kiến. Năm 2023, Google Hàn Quốc chỉ nộp 15,5 tỷ won (11,66 triệu USD) tiền thuế doanh nghiệp, trong khi ước tính cho thấy con số này phải nằm trong khoảng từ 500 tỷ won (376 triệu USD) đến 600 tỷ won (451 triệu USD). Mặc dù kiếm được nhiều hơn Naver, nền tảng lớn nhất tại quốc gia này, nhưng số tiền nộp thuế của Google chỉ bằng 3% so với Naver. Tương tự như vậy, mặc dù có thu nhập kỷ lục, Apple Hàn Quốc đã nộp 200,6 tỷ won (150 triệu USD) tiền thuế doanh nghiệp vào năm 2023, ít hơn nhiều so với các công ty nền tảng trong nước. Ngược lại, Tòa Công lý châu Âu gần đây đã duy trì mức phạt 13 tỷ euro đối với Apple, tổng cộng khoảng 21.000 tỷ won (15,8 tỷ USD) bao gồm cả lãi suất và chi phí pháp lý. Google cũng phải đối mặt với các khoản tiền phạt đáng kể vì vi phạm luật chống độc quyền, bao gồm khoản tiền phạt 2,4 tỷ euro. Việc giải quyết các khoản phí quá mức và các hoạt động độc quyền này là rất quan trọng để bảo vệ các công ty trong nước, tuy nhiên tiến trình đã bị đình trệ do bế tắc chính trị. Năm 2023, Ủy ban Truyền thông Hàn Quốc đã công bố kế hoạch phạt Google và Apple lên tới 68 tỷ won (51,16 triệu USD) vì thực thi các phương thức thanh toán cụ thể, nhưng ủy ban đã không thể tổ chức một cuộc họp đầy đủ trong năm qua để hoàn tất các khoản tiền phạt này. Do đó, các doanh nghiệp và người tiêu dùng Hàn Quốc tiếp tục phải chịu đựng trong bối cảnh bế tắc đang diễn ra./.