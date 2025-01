Gợi ý cách chống ồn cho ô tô giá rẻ

Phần lớn các dòng ô tô phổ thông đều không được chú trọng đến việc cách âm, chống ồn, sau nhiều năm sử dụng, những chiếc xe này còn ồn hơn do thiết bị xuống cấp. Nguyên nhân gây tiếng ồn trên ô tô Theo các chuyên gia, tiếng ồn trên ô tô xuất phát từ rất nhiều vị trí khác nhau. Tiếng ồn từ động cơ Tiếng ồn vọng vào từ khoang động cơ là loại tiếng ồn phổ biến do khoang cabin chỉ cách động cơ một khoảng nhỏ. Hơn nữa, nhiều bộ phận thông nhau như vô lăng, chân ga, phanh...nên tiếng ồn bị đưa vào là điều khó tránh khỏi. Tiếng ồn phát ra từ các bộ phận trong xe Ở những chiếc xe cũ, nhiều bộ phận kim loại, nhựa xuống cấp, gây lọc xọc khi di chuyển. Bên cạnh đó, kính cửa xe không còn khít vào gioăng cửa, tạo khoảng cách và va đập vào mép cửa gây tiếng "cạch cạch" nếu đi trên đường xấu. Tiếng ồn từ mặt đường Tiếng ồn gây khó chịu cho người ngồi trong xe. (Ảnh minh họa) Trong quá trình di chuyển, tiếng tiếp xúc của lốp xe với mặt đường phát ra âm thanh từ dưới gầm xe gây khó chịu. Tiếng ồn càng lớn khi xe di chuyển ở đoạn đường xấu hoặc tốc độ cao. Ngoài ra, tiếng ồn có thể xuất phát từ môi trường bên ngoài như còi xe, tiếng máy nổ... Cách chống ồn cho ô tô - Sử dụng gioăng cao su: Ở những dòng ô tô truyền thống, gioăng cao su thường lắp sẵn ở mép cửa và trong cánh cửa để cửa xe đóng kín. Tuy nhiên, phần bên ngoài thường không lắp thêm gioăng khiến âm thanh bên ngoài lọt vào. Vì vậy, lắp gioăng cao su là biện pháp chống ồn được sử dụng rộng rãi. - Sửa vách ngăn: Trên một số mẫu xe bình dân, vách ngăn với khoang máy thường không khít, khiến tiếng ồn từ khoang động cơ bị vọng vào trong cabin nhiều hơn. Do đó, cần phải tháo toàn bộ bảng điều khiển và gia cố toàn bộ vách ngăn. - Thay lốp xe: Một số loại lốp xe thường gây ra tiếng ồn. Ngoài ra, sự sai lệch của các góc đặt bánh xe cũng làm thay đổi bề mặt ma sát của lốp xe với mặt đường, gây ra tiếng ồn lớn hơn. - Dán vật liệu cách âm:Một trong những cách chống ồn hiệu quả cho ô tô là dán vật liệu cách âm. Vật liệu cách âm giúp giảm tiếng ồn trong xe và hạn chế tiếng ồn từ bên ngoài. Người dùng có thể dán cách âm tại khoang động cơ, trên sàn xe, trần xe... Theo VTC News