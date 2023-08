Góc khuất dịch vụ vận chuyển bệnh nhân

Vì lúc tang gia bối rối, thân nhân người đã mất thường giá nào cũng gật, vì biết gọi xe nào bây giờ. Xe bình thường thì kiêng, không ai dám chở người chết. Chỉ có đội xe thường trực ở nhà xác bệnh viện mới làm dịch vụ vận chuyển tử thi.

Chính vì thế nên loại dịch vụ này thường hình thành độc quyền, do một nhóm người thầu, bệnh viện không can thiệp. Trước đã có vụ án một đối tượng ngoài xã hội chém giám đốc một bệnh viện ở Hà Nội vì dám can thiệp vào chuyện làm ăn này.

Cũng gần như vậy là xe chở người bệnh nặng sắp mất, bệnh viện trả về. Lúc này cần đưa nhanh người bệnh về mất ở nhà, vì theo phong tục nhiều vùng không muốn để người thân mất ở bên ngoài, sợ bị tiếng là chết đường chết chợ. Lúc đó tìm được xe là may rồi, còn ai để ý để đến giá cả nữa.

Điểm qua tình hình vận chuyển bệnh nhân như vậy, ta thấy vấn đề vận chuyển bệnh nhân nặng và tử thi đang chưa được quan tâm đúng mức. Lĩnh vực này thường các bệnh viện không kham nổi nên hay thả nổi.

Một số nhân viên bệnh viện hay liên kết với bên ngoài đầu tư xe và trang thiết bị tối thiểu để làm dịch vụ vận chuyển. Dĩ nhiên đã làm dịch vụ thì phải tìm kiếm lợi nhuận, nếu không được quản lý chặt chẽ sẽ gây nên nhiều tiêu cực như độc quyền, tranh giành địa bàn làm ăn, định giá cao... từ đó dẫn đến hệ lụy cho người bệnh và thân nhân.

Nhiều câu chuyện thương tâm mà ta nghe thấy trên truyền thông trước đây như ở vùng cao có người chở thi thể người thân về nhà bằng xe máy; hay mới đây có người cha định bỏ thi thể con nhỏ vào thùng xốp đi xe khách về, may sao sau đó được cộng đồng hỗ trợ để mua quan tài và thuê xe...