Gỡ vướng thể chế, kết nối nhân tài, dẫn lối công nghệ

Hiện các doanh nghiệp viễn thông lớn của Việt Nam đã sẵn sàng cho thương mại hóa 5G, cần sự hỗ trợ chính sách để tăng tốc độ phủ sóng.

Lắp đặt hạ tầng và trạm thu phát sóng VinaPhone 5G trên toàn quốc. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)

Cùng với đó, xây dựng một Trung tâm dữ liệu quốc gia quy mô lớn phục vụ nhu cầu lưu trữ, xử lý dữ liệu của Chính phủ và doanh nghiệp. Khuyến khích phát triển các nền tảng điện toán đám mây nội địa đủ mạnh, đảm bảo an toàn cho dữ liệu Việt Nam.

Song song đó, hoàn thiện hạ tầng vật lý cho nghiên cứu: đầu tư các phòng thí nghiệm trọng điểm về trí tuệ nhân tạo, sinh học, vật liệu mới; nâng cấp cơ sở của các viện nghiên cứu công lập theo hướng hiện đại và mở cho doanh nghiệp, trường đại học cùng sử dụng.

Trong mọi dự án, phải quán triệt yêu cầu bảo đảm an ninh mạng và chủ quyền số quốc gia. Đảm bảo an ninh, an toàn thông tin và an ninh dữ liệu là yêu cầu “xuyên suốt, không thể tách rời” trong quá trình phát triển khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Do đó, hệ thống hạ tầng số cần tuân thủ tiêu chuẩn an ninh ngay từ thiết kế. Dữ liệu quan trọng phải được lưu trữ an toàn, có phương án dự phòng tại chỗ. Phát triển kinh tế số nhưng không đánh đổi an ninh quốc gia.

Đây là nguyên tắc nhất quán. Việt Nam cần chủ động xây dựng năng lực phòng thủ không gian mạng ngang tầm các nước tiên tiến nhằm bảo vệ hạ tầng số trước nguy cơ tấn công mạng ngày càng gia tăng.

Việt Nam nên tích cực tranh thủ sự hỗ trợ của các đối tác và tổ chức đa phương để thúc đẩy đổi mới sáng tạo. Trước hết, thu hút các tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới đặt cơ sở R&D tại Việt Nam thông qua ưu đãi và mô hình PPP.

Trường hợp thành công nhất là Samsung. Tập đoàn này đã đầu tư gần 20 tỷ USD vào Việt Nam và vừa khánh thành Trung tâm R&D 220 triệu USD tại Hà Nội - trung tâm lớn nhất Đông Nam Á của Samsung.

Sự hiện diện của Samsung R&D với hơn 2.300 kỹ sư sẽ góp phần “nâng tầm Việt Nam từ cứ điểm sản xuất lên cứ điểm chiến lược về nghiên cứu phát triển.” Mới đây có Nvidia và chúng ta có thể mời gọi thêm các hãng như Intel, Google, Microsoft, Toyota… mở trung tâm nghiên cứu hoặc vườn ươm tại Việt Nam.

Khu công nghiệp Becamex Bình Phước (Chơn Thành, Bình Phước). (Ảnh: Dương Chí Tưởng/TTXVN)

Nhà nước cần ưu đãi đủ hấp dẫn về thuế, đất đai, nhân lực, đảm bảo quyền sở hữu trí tuệ để doanh nghiệp nước ngoài yên tâm đầu tư cho R&D.

Áp dụng mô hình hợp tác PPP như Bộ Khoa học-Công nghệ với tập đoàn đa quốc gia để lập phòng thí nghiệm chung, cùng nghiên cứu một số hướng công nghệ và chia sẻ kết quả.

Tăng cường hợp tác chính sách với các tổ chức quốc tế như OECD, WIPO, World Bank. OECD có nhiều khuyến nghị quý báu về xây dựng hệ thống đổi mới sáng tạo và nâng cao năng suất mà Việt Nam có thể học hỏi.

WIPO hỗ trợ các nước nâng cao chỉ số Global Innovation Index (GII)-Việt Nam nên tranh thủ tư vấn từ WIPO để cải thiện các chỉ số về thể chế, nhân lực, thị trường trong GII, phấn đấu lọt Top 40 quốc gia đổi mới sáng tạo hàng đầu vào năm 2030.

Ngân hàng Thế giới cũng có kinh nghiệm triển khai các dự án đổi mới sáng tạo ở Việt Nam (như dự án FIRST trước đây), là đối tác cung cấp vốn vay ưu đãi và chuyên gia cho các chương trình đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số quy mô lớn.

Hợp tác quốc tế còn giúp Việt Nam đón đầu tri thức mới: thông qua các chương trình đồng nghiên cứu với nước ngoài, trao đổi nhà khoa học, tham gia mạng lưới học thuật toàn cầu…

Thực tế, mạng lưới đổi mới sáng tạo Việt Nam những năm qua đã mở rộng tới Đức, Australia, Nhật, Mỹ… kết nối hàng nghìn chuyên gia người Việt toàn cầu sẵn sàng đóng góp cho quê hương. Đây là mô hình tốt cần duy trì và hỗ trợ, để Việt Nam gắn kết chặt chẽ hơn với dòng chảy tri thức thế giới.

Kinh nghiệm quốc tế cho thấy nhiều quốc gia đã thành công nhờ chiến lược phát triển khoa học-công nghệ táo bạo và nhất quán. Đây là bài học quý báu cho Việt Nam.

Nghị quyết 57 đã vạch rõ con đường đưa khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trở thành động lực phát triển đất nước. Vấn đề cốt lõi bây giờ là hành động.

Từ trung ương đến địa phương, từ khu vực công đến tư, tất cả phải chung sức cụ thể hóa nhiệm vụ đề ra. Tương lai nằm trong tay nếu ngay từ hôm nay, chúng ta quyết liệt hành động.

Đầu tư cho khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo là đầu tư cho tương lai. Với tinh thần dám nghĩ, dám làm và khát vọng đổi mới, Việt Nam nhất định sẽ tận dụng được “thời cơ vàng” từ cuộc cách mạng công nghệ hiện nay, vươn mình trở thành một quốc gia đổi mới sáng tạo năng động, thịnh vượng.

Đột phá hay tụt hậu - câu trả lời sẽ tùy thuộc vào bước đi của chúng ta trong những năm tới. Hãy cùng chung tay gỡ điểm nghẽn, giải phóng tối đa sức sáng tạo vì một Việt Nam hùng cường./.

