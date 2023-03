Giúp sức cho hiệu trưởng tham ô tài sản, nguyên kế toán trường bị khởi tố

Sáng 11/3, Công an huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) cho biết, đơn vị vừa phối hợp cùng Viện Kiểm sát nhân dân huyện Kỳ Sơn tống đạt quyết định khởi tố bị can là Hồ Thị Phượng (SN 1990, tạm trú tại thị trấn Mường Xén), nguyên kế toán Trường PTDTBT Tiểu học Tà Cạ và áp dụng biện pháp ngăn chặn, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với một bị can về tội “Tham ô tài sản” quy định tại khoản 01, Điều 353, Bộ Luật Hình sự với vai trò đồng phạm giúp sức.