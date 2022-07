Giữa ngày hè nắng nóng tái phát bệnh da mùa đông, đây là thủ phạm

Chị Nguyễn Hồng Hạnh (Hà Nội) đến bệnh viện thăm khám do viêm da cơ địa tái phát. Chị Hạnh cho biết những năm trước thường chỉ bị mẩn ngứa vào mùa thu, mùa đông nhưng năm nay hè tình trạng vẫn không cải thiện.

Viêm da cơ địa, vảy nến, viêm nang lông, viêm da dầu… là những căn bệnh phổ biến vào mùa đông do thời tiết rét, hanh khô. Nhưng mùa hè năm nay, Bệnh viện Da liễu trung ương lại tiếp nhận khá nhiều bệnh nhân đến khám. Số lượng bệnh nhân tăng từ 20 đến 30% so với cùng kỳ mọi năm.

Bệnh nhân đến khám tại Bệnh viện Da liễu Trung ương

Trao đổi với PV VietNamNet, BS Nguyễn Thùy Linh - Phó Trưởng khoa điều trị bệnh da phụ nữ và trẻ em, Bệnh viện Da liễu Trung ương, cũng chia sẻ, trước đây, có một số bệnh da liễu chỉ gặp vào mùa đông, trong đó có một số bệnh da liễu như viêm da cơ địa, vảy nến, chàm sữa ở trẻ em. Tuy nhiên hiện những bệnh lý này xuất hiện quanh năm, thậm chí về mùa hè bệnh nhân cũng không giảm so với mùa đông. Bệnh chủ yếu do gene, do yếu tố di truyền trong cơ thể chi phối là chính, tuy nhiên yếu tố môi trường cũng gây tác động khá nhiều.

Theo BS Linh có nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng này. Khói bụi ô nhiễm, chất dị nguyên của cơ thể càng ngày càng nhiều hơn. Vì thế theo thống kê, tỉ lệ viêm da cơ địa càng ngày càng tăng trên tổng dân số.

“Ngoài ra, đời sống người dân hiện nay tăng lên, hầu hết gia đình nào cũng có điều hòa. Điều hòa thông thường sẽ có độ ẩm thấp, làm khô không khí. Trong khi đó, bệnh thường tái phát khi da bị khô, mất nước quá nhiều. Vì vậy điều hòa là nguyên nhân khiến bệnh da mùa đông bị mùa hè rất nhiều”, BS Linh chia sẻ.