Giọng ca vàng trong làng nhạc borelo, tuổi 53 viên mãn bên vợ kín tiếng

Ở tuổi 53 nhưng Mạnh Quỳnh lại được nhận xét là ngày càng trẻ trung, phong độ và đẹp hơn cả thời trẻ. Dù đi hát khắp nơi nhưng anh vẫn có một gia đình nhỏ viên mãn, hạnh phúc bên vợ và hai con trai. Sự nghiệp thành công Ca sĩ Mạnh Quỳnh tên thật là Nguyễn Thanh Dũng, sinh năm 1971 tại Tp.HCM. Từ nhỏ anh sống cùng ông bà ngoại suốt 15 năm và được truyền cho tình yêu với những giai điệu dân ca truyền thống.

Ca sĩ Mạnh Quỳnh thời trẻ. Mạnh Quỳnh sớm bộc lộ năng khiếu, đam mê ca hát, đặc biệt là dòng nhạc trữ tình quê hương. Thủa đi học, ngoài thời gian tới trường, anh theo học cổ nhạc tại nhà nghệ sĩ Ngọc Ẩn nổi danh lúc bấy giờ. Một trong những nhạc phẩm thu âm đầu tiên của nam ca sĩ là bài Gõ cửa của nhạc sĩ Mạnh Quỳnh nên anh chọn tên người nhạc sĩ ấy làm nghệ danh. Sau khi sang Mỹ, Mạnh Quỳnh vẫn giữ được đam mê âm nhạc và ý thức rõ hơn việc trở thành ca sĩ chuyên nghiệp. Vì vậy, ngoài ngành điện toán, anh còn ghi tên đi học về sáng tác, luyện thanh và guitar tại nhà một giáo sư người Mỹ. Nhờ đó, Mạnh Quỳnh ngày càng tôi luyện vững chắc về nhạc lý, thanh nhạc, vận dụng được những kiến thức âm nhạc hiện đại của thế giới vào hát ca cổ, dân ca Việt Nam. Chỉ vài năm sau đó, Mạnh Quỳnh đã trở thành một ngôi sao lớn trong dòng nhạc Bolero, dân ca, vọng cổ. Anh song ca thành công với hai nữ ca sĩ đình đám nhất tại hải ngoại lúc bấy giờ là Như Quỳnh và Phi Nhung.

Hình ảnh thời trẻ của ca sĩ Phi Nhung và ca sĩ Mạnh Quỳnh. Tuy nhiên, tên tuổi Mạnh Quỳnh lại gắn với Phi Nhung nhiều hơn, như một cặp song ca không thể tách rời, chuyên trị dòng nhạc dân ca. Ngoài ra, Mạnh Quỳnh cũng song ca với nhiều giọng nữ đình đám khác như Hương Thủy, Mai Thiên Vân, Tâm Đoan… Bên cạnh ca hát, Mạnh Quỳnh còn có khả năng sáng tác vượt trội và được biết tới là một nhạc sĩ chuyên sáng tác dân ca, nhạc trữ tình quê hương.

Mạnh Quỳnh là một trong những nam ca sĩ tiêu biểu của dòng nhạc vàng và nhạc quê hương. Thập niên 1990-2000, Mạnh Quỳnh là một trong những nam ca sĩ tiêu biểu của dòng nhạc vàng và nhạc quê hương tại hải ngoại. Sở trường của anh là những bản nhạc buồn, những ca khúc chia sẻ nỗi niềm với người nghèo, có số phận bất hạnh. Lý giải việc chuyên hát về chủ đề nghèo khó, Mạnh Quỳnh cho biết: "Tuổi thơ của tôi sống cùng với mẹ và bà ngoại. Ngày đó, nhà không có điều kiện nhưng vì mê ca hát nên tôi thường lén mẹ đến những sân khấu "chuồng gà" để coi nhạc. Chính vì thế tôi thấm thía, đồng cảm với những nỗi cơ cực của dân nghèo".

Sau mỗi chương trình nghệ thuật, nam ca sĩ nhận được rất nhiều hoa của người hâm mộ. Sau 20 năm ca hát, Mạnh Quỳnh có số lượng phát hành đến 60 album, được xem là nhiều nhất trong giới ca sĩ hải ngoại. "Hoàng tử nhạc vàng" cũng là một trong các ca sĩ tham gia biểu diễn đại nhạc hội nhiều nhất. Năm 2016, Mạnh Quỳnh cũng rất thành công với liveshow Mạnh Quỳnh Cảm ơn cuộc đời và là giám khảo của chương trình Solo cùng Bolero do Đài PT-TH Vĩnh Long tổ chức. Mạnh Quỳnh - Phi Nhung, tri kỷ trong âm nhạc Khoảng cuối thập niên 1990, trong đĩa nhạc Giã từ thế kỷ, lần đầu tiên Mạnh Quỳnh song ca với Phi Nhung nhạc phẩm Dù anh nghèo (Tô Thanh Tùng). Sự hòa hợp trong phong cách biểu diễn và chất giọng trữ tình giúp họ trở thành cặp song ca vàng của làng nhạc, được khán giả nhớ tới qua các bản: Nối lại tình xưa (Ngân Giang), Em về miệt thứ (Hà Phương), Kiếp cầm ca (Huỳnh Anh)...

Cặp song ca nhạc bolero được nhiều khán giả yêu thích. Cả hai ca sĩ đều gọi nhau là "người tình sân khấu" bởi sự ăn ý tự nhiên, hiếm có. Sự kết hợp của họ trên các sân khấu hải ngoại luôn đem lại thành công ngoài sức tưởng tượng. Thậm chí, nhiều khán giả còn cho rằng Mạnh Quỳnh và Phi Nhung yêu nhau ngoài đời thật. Trước thông tin này, Mạnh Quỳnh nhiều lần giải thích rằng anh và Phi Nhung chỉ dừng lại ở một tình bạn tri kỷ. Cả hai thường được mời trình diễn chung trong các chương trình ca nhạc lớn và làm giám khảo cuộc thi về bolero. Mạnh Quỳnh gắn bó với người đồng nghiệp thân thiết trong thời gian dài nên khi Phi Nhung đột ngột qua đời vào năm 2021, anh cảm thấy trống vắng vô cùng. Không thích cuộc sống xa hoa và ồn ào Nhắc đến hôn nhân của Mạnh Quỳnh thì chính Phi Nhung là người mai mối 2 người. Được biết, một lần được Phi Nhung rủ rê, Cẩm Diệu đã đến nghe Mạnh Quỳnh hát và khiến cho Mạnh Quỳnh mê mẩn nhan sắc ngay từ cái nhìn đầu tiên. Với nhan sắc xinh đẹp, sự dịu dàng trong ứng của Cẩm Diệu, Mạnh Quỳnh đã bị thu hút. Sau đó, năm 2004, cặp đôi quyết định đi đến đám cưới. Vợ anh xinh đẹp nhưng không liên quan đến showbiz mà làm tài chính tại Mỹ. Cô sống kín đáo, hiếm khi xuất hiện trước truyền thông, chỉ tập trung vào vai trò hậu phương và chăm sóc gia đình. Tính đến nay cặp đôi đã gắn bó được 20 năm. Dù vậy, cuộc hôn nhân của họ vẫn vô cùng kín tiếng. Trong cuộc sống hôn nhân, Mạnh Quỳnh cực kỳ kín tiếng và giữ gìn tổ ấm nhỏ của mình. Đó một phần là do anh ảnh hưởng từ vợ. Được biết, vợ Mạnh Quỳnh có tính cách hiền lành, ít nói và làm công việc phân tích tài chính bên Mỹ.

Tổ ấm hạnh phúc của Mạnh Quỳnh. Mạnh Quỳnh và vợ có hai con trai, được đặt tên là Tâm và Nhân như cách gắn kết với cội nguồn. Dù đi biểu diễn khắp nơi, nhưng anh vẫn có một gia đình nhỏ viên mãn, hạnh phúc. Mạnh Quỳnh tiết lộ niềm vui hiện tại là đưa đón con đi học, đầu tư phòng thu tại nhà, nghĩ ý tưởng viết sách. Anh từng hứa với các con rằng 55 tuổi sẽ nghỉ hưu nhưng tương lai ra sao vẫn chưa biết trước. Về cuộc sống cá nhân, giọng ca Mất nhau rồi khẳng định không thích cuộc sống xa hoa và ồn ào: "Tôi sống an phận lắm, là một trong số ít ca sĩ không ở trung tâm của người Việt là bang California (Mỹ). Tôi chọn một tiểu bang khác vì yên tĩnh, con cái học hành tốt. Tôi thích sống bình dị trong một ngôi nhà nhỏ, có hai chiếc xe, vậy là đủ rồi". Hiện tại, Mạnh Quỳnh đã ở tuổi 53 nhưng được nhận xét là ngày càng trẻ trung, phong độ và đẹp hơn cả thời trẻ. Theo Người Đưa Tin