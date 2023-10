Giới trẻ sai lầm khi đưa clip đánh võng, nằm trên xe lên mạng xã hội để câu view

Công an TP Thủ Đức đã vào cuộc xử lý hành vi vi phạm Luật giao thông của người mẫu Ngọc Trinh. Ảnh: cắt từ clip và FB cá nhân

Xuất hiện clip dạy trẻ đánh võng, nằm trên xe

Mới đây, trao đổi bên lề hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông 9 tháng đầu năm, Đại tá Phạm Quang Huy, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) cho biết, thời gian qua xuất hiện một số hiện tượng mạng liên quan đến trật tự an toàn giao thông.

Cụ thể, xuất hiện tình trạng thanh thiếu niên tổ chức đua xe lạng lách, đánh võng, bốc đầu, cầm dao, cầm vũ khí thô sơ di chuyển trên đường. Hành vi này được các nhóm thanh thiếu niên chủ động quay lại đưa lên mạng xã hội, tiktok để câu like, câu view.