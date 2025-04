Giới trẻ mang di sản người Tày về triển lãm phố thị

Bên cạnh đó, ban tổ chức ứng dụng AI để làm mới các hoạ tiết Tây Bắc, đưa ra đời sống từ hình chụp trong quá trình nghiên cứu, tạo ra tác phẩm cách điệu thú vị qua lăng kính hiện đại.

Dự án "Chàm Then Chạm Tính" được khởi xướng bởi bốn bạn trẻ năm cuối trường Đại học FPT. Trước trăn trở về bộ môn hát Then Đàn Tính, vốn được hỗ trợ truyền thông ít hơn so với các di sản văn hóa phi vật thể nổi tiếng khác như Quan họ Bắc Ninh hay Nhã Nhạc Huế, nhóm sinh viên đã chọn chủ đề này cho khoá luận tốt nghiệp, và hướng tới dự định dài hạn hơn.