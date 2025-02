Giới trẻ háo hức với Tết xưa ở chùa có tượng phật lớn nhất Bắc trung Bộ

Chùa Phúc Lạc tọa lạc tại xã Nghi Thạch, huyện Nghi Lộc, Nghệ An, được biết đến là ngôi chùa có tượng phật Thích Ca Mâu Ni lớn nhất Bắc trung Bộ.

Chùa Phúc Lạc là địa điểm tâm linh, có lịch sử gần 400 năm. Sau nhiều biến thiên, chùa bị hư hỏng, trở thành phế tích. Từ năm 2010, UBND tỉnh Nghệ An chấp thuận phục hồi hoạt động tôn giáo và tôn tạo chùa Phúc Lạc.

Kể từ khi được phục dựng, tôn tạo, chùa Phúc Lạc thu hút đông đảo người dân và du khách đến dâng hương, cầu bình an, đặc biệt là vào dịp Tết Nguyên đán.

Trong không gian linh thiêng, nhà chùa bố trí nhiều tiểu cảnh gợi không khí Tết xưa, phục vụ du khách trải nghiệm, chụp ảnh. Trong ảnh tái hiện một hiệu may ngày Tết.

Chị Ngũ Thị Bích (trú huyện Nghi Lộc) chia sẻ: "Nhìn hình ảnh chiếc máy may này, gợi cho tôi nhớ về những cái Tết thập niên 80-90 của thế kỷ trước. Ngày ấy, cuộc sống còn khó khăn, vất vả, thiếu thốn nhưng dịp Tết, bố mẹ tôi vẫn cố gắng dành dụm, may cho các con tấm áo mới diện chơi Tết".

Một bạn trẻ tạo dáng bên chiếc máy may cổ, hoạt động bằng mô tơ đạp bằng chân, nối với bánh răng trên thân máy. Chiếc máy may đạp chân này hầu như không còn xuất hiện trong đời sống của người dân, thay vào đó là các loại máy may hiện đại, chạy bằng điện.