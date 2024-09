Giới siêu giàu tăng tích trữ vàng thỏi, kinh doanh hầm chứa vàng hốt bạc

Singapore đã trở thành trung tâm dự trữ ngoại hối, một phần vì quốc gia này được coi là nơi an toàn và ổn định. Các quốc gia khác cũng đang bắt đầu tham gia vào lĩnh vực kinh doanh lưu trữ.

Đại diện của New Zealand Vault, một công ty độc lập đang điều hành kho lưu trữ vàng thỏi tại thủ đô Wellington của New Zealand, cho biết đang nhận được sự quan tâm từ hàng loạt khách hàng Hong Kong (Trung Quốc) và Mỹ.

John Mulvey, lãnh đạo của New Zealand Vault, cho hay, một trong những lợi thế của New Zealand là xa các điểm nóng của thế giới. "Mọi người đều coi chúng tôi là nơi trú ẩn an toàn”, ông nói.

(Theo Bloomberg)