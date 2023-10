Gió mùa tràn về, miền Bắc chuyển lạnh

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết ngày 21/10, không khí lạnh ảnh hưởng đến khắp các địa phương thuộc Đông Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ. Gió Đông Bắc trong đất liền mạnh cấp 2-3, vùng ven biển mạnh cấp 4-5, giật cấp 6-7.

Hôm nay, Hà Nội và các tỉnh, thành phố đồng bằng Bắc Bộ chuyển lạnh lúc sáng sớm với nhiệt độ thấp nhất 21-23 độ C. Vùng núi phía bắc có nơi chuyển rét khi mức nhiệt xuống ngưỡng 19 độ C. So với một ngày trước, khu vực giảm khoảng 5 độ C.

Trên vịnh Bắc Bộ (bao gồm đảo Bạch Long Vĩ) có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 8. Sóng cao 1,5-3m, biển động.