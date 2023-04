Giết con rể rồi ném xác xuống suối

Từ những chứng cứ thu thập được, cơ quan công an đã triệu tập K’ Hài (bố vợ của nạn nhân Rơ Nang Y Trương) đến làm việc.

Ban đầu, nghi phạm quanh co chối tội, tìm mọi cách đối phó với lực lượng công an. Trước những chứng cứ không thể chối cãi, K’ Hài thừa nhận liên quan cái chết của con rể. Tuy nhiên, nghi phạm chỉ thừa nhận trước đó khoảng 10 ngày có nhậu say, cãi nhau và đẩy làm Rơ Nang Y Trương ngã xuống suối tử vong. Sau đó, do lo sợ nên K’ Hài bỏ trốn sang tỉnh Đắk Nông.