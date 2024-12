Gieo tình yêu ngôn ngữ dân tộc cho thế hệ trẻ

Sáng 2/12, tại Hà Nội đã diễn ra Lễ Khai mạc Khóa tập huấn về phương pháp giảng dạy tiếng Việt cho giáo viên người Việt Nam ở nước ngoài năm 2024 do Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài (Bộ Ngoại giao) phối hợp với Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội) tổ chức. Phát biểu tại lễ khai mạc, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về NVNONN Nguyễn Mạnh Đông chào mừng 40 giáo viên và tình nguyện viên dạy tiếng Việt trở về từ 9 quốc gia trên thế giới tham gia chương trình. Ông cho biết, mặc dù việc tổ chức diễn ra vào dịp cuối năm bận rộn nhưng Khóa tập huấn đã nhận được sự hưởng ứng, tham gia tích cực của các giáo viên từ nhiều nước, cho thấy nhu cầu dạy và học tiếng Việt của cộng đồng ta ở nước ngoài rất lớn. Nhấn mạnh ngôn ngữ là hồn cốt của dân tộc, là cầu nối gắn kết các thế hệ người Việt dù ở bất kỳ nơi đâu, Phó Chủ nhiệm Nguyễn Mạnh Đông khẳng định, Đảng, Nhà nước ta luôn quan tâm sâu sắc đến việc bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa, truyền thống và ngôn ngữ dân tộc, thúc đẩy giữ gìn bản sắc văn hóa Việt Nam trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài. Quang cảnh lễ khai mạc. Cùng với sự quan tâm, hỗ trợ của các cơ quan trong nước là sự chủ động của cộng đồng người Việt Nam ở nhiều địa bàn, nỗ lực vượt qua khó khăn để tổ chức và duy trì các lớp dạy tiếng Việt cho con em. Nhờ đó, ở một số nơi, với sự vận động tích cực của các cơ quan đại diện cùng sự phối hợp hiệu quả của cộng đồng, chính quyền sở tại đã công nhận tiếng Việt như một ngôn ngữ giảng dạy trong nhà trường. Phong trào dạy và học tiếng Việt đã có những bước tiến tích cực, tuy nhiên, những khó khăn và thách thức vẫn còn, đòi hỏi sự chung tay ở cả trong và ngoài nước để công tác này ngày càng hiệu quả, đáp ứng được nhu cầu của cộng đồng ta cũng như sự kỳ vọng của đất nước. Phó Chủ nhiệm Nguyễn Mạnh Đông mong muốn mỗi học viên tham gia khóa tập huấn cũng sẽ là những sứ giả đích thực cho công cuộc truyền bá tình yêu tiếng Việt đến với mỗi kiều bào, mỗi gia đình và mỗi cộng đồng nhỏ, nhất là gieo được tình yêu ngôn ngữ dân tộc cho thế hệ trẻ, để sự lan tỏa này trở thành sợi dây gắn kết dân tộc Việt Nam, tạo thành khối đoàn kết ở trong và ngoài nước. Phó Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về NVNONN Nguyễn Mạnh Đông phát biểu tại buổi lễ. Cô giáo Hiền Ni Sả, giáo viên trường Song ngữ Lào Việt Nam - Nguyễn Du (Lào) cho biết khóa tập huấn mở ra cho cô nhiều kỳ vọng. Trước hết, cô mong muốn được nâng cao năng lực giảng dạy, đặc biệt cách thức giúp học sinh Lào tiếp cận tiếng Việt một cách dễ dàng và hiệu quả hơn. Cô hy vọng sẽ được học hỏi thêm về các phương pháp sư phạm hiện đại, cách sử dụng giáo trình và tài liệu một cách linh hoạt để truyền cảm hứng cho học sinh. Ngoài chuyên môn, cô cũng mong khoá tập huấn sẽ cung cấp những kiến thức sâu hơn về văn hoá, lịch sử và văn hoá xã hội Việt Nam. Những câu chuyện văn hoá phong phú không chỉ làm cho bài giảng thêm sinh động mà còn giúp học sinh hiểu hơn về đất nước mà họ đang học ngôn ngữ. Các giáo viên tham gia khoá tập huấn chụp ảnh kỉ niệm. Trong khi đó, cô Đặng Thu Hiền, giáo viên dạy tiếng Việt cho trẻ em tại Malaysia cho biết, tham dự Khóa tập huấn, cô mong muốn được nâng cao trình độ và học hỏi phương pháp giảng dạy hiện đại, từ đó, không chỉ truyền đạt nét đẹp ngôn ngữ tiếng Việt mà còn là lịch sử, văn hóa dân tộc cho người Việt Nam ở nước ngoài. Bên cạnh đó, qua Khóa tập huấn, cô Đặng Thu Hiền mong muốn kết nối với các chuyên gia trong nước, giao lưu với các giáo viên - đồng nghiệp cùng chung tâm huyết, lý tưởng, tình yêu với tiếng Việt, để từ đó có thể hỗ trợ công việc giảng dạy tiếng Việt ở nước ngoài được hiệu quả cao hơn. Sau buổi lễ Khai mạc, các học viên Khóa tập huấn tham gia Tọa đàm “Chia sẻ phương pháp dạy tiếng Việt cho trẻ em ở nước ngoài” do Tiến sĩ Nguyễn Thụy Anh, tác giả của giáo trình “Chào tiếng Việt” trình bày và chia sẻ, trao đổi. Khóa tập huấn năm 2024 diễn ra từ ngày 1/12 đến 15/12/2024, tại Hà Nội với sự tham gia của 40 giáo viên và tình nguyện viên dạy tiếng Việt từ 9 quốc gia trên thế giới. Các học viên sẽ tham dự các hoạt động chính gồm: Tập huấn về phương pháp giảng dạy tiếng Việt do các giảng viên của Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn đứng lớp; Tọa đàm "Chia sẻ phương pháp dạy tiếng Việt cho trẻ em ở nước ngoài"; dự giờ tại trường Tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm, Hà Nội; tham quan một số di tích lịch sử, văn hóa tại Hà Nội (viếng Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh; tham quan Phủ Chủ tịch; thăm Văn Miếu - Quốc Tử giám, Hoàng thành Thăng Long, các bảo tàng...) và một số tỉnh lân cận.