Giấu 18 bánh heroin, 60.000 viên ma túy trên xe khách vận chuyển về Hà Nội

Công an tỉnh Sơn La vừa chủ trì, phối hợp với Cục nghiệp vụ Bộ Công an, Công an TP Hà Nội triệt phá thành công đường dây tội phạm ma túy liên tỉnh, bắt giữ 4 nam thanh niên, thu giữ gần 60.000 viên ma tuý tổng hợp và 18 bánh heroin.

Theo đó, vào khoảng 5h ngày 29/2, tại bến xe Văn La (thuộc phường Phú La, quận Hà Đông, Hà Nội), ban chuyên án đã tổ chức bắt quả tang đối tượng Nguyễn Đình Duy (SN 2005, trú tại thị trấn Chúc Sơn, huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội) về hành vi “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Tang vật thu giữ là hơn 57.500 viên ma tuý tổng hợp; gần 2kg gram ketamine; hơn 1,9kg ma túy đá, 18 bánh heroin (khối lượng 5,99 kg) và một số vật chứng khác liên quan.