Giáo viên làm thêm đủ việc, cả bóc tỏi, cuốc cỏ thuê để nuôi nghề chính

Dù vậy, cô Hằng vẫn cảm thấy vui khi mỗi ngày được đứng trên bục giảng, được bước trên con đường mà cô đam mê. "Nghề giáo vất vả, nhưng cũng rất cao quý. Nếu ai cũng chỉ biết nhìn vào lương thì sẽ rất khó để theo đuổi trọn vẹn", cô tâm sự.

Nhờ kinh doanh thêm, hiện tổng thu nhập của nữ giáo viên khá cao, nhưng cô vẫn quyết gắn bó với nghề vì duyên nợ và đam mê. Cô vui đùa "lấy nghề phụ để nuôi nghề chính, thoả ước mơ nhà giáo".

Nhiều thầy cô thừa nhận nghề giáo vất vả, lương thấp nhưng vẫn vui vì bám trụ với nghề. (Ảnh minh hoạ)

Cô Nguyễn Hồng Nhi (huyện Mỹ Đức, Hà Nội) cũng tất tả bán hàng online mỗi ngày mới đủ tiền mua bỉm, sữa và tiền học cho 3 con. Cô giáo mầm non kể, mỗi tháng lương cô chỉ nhỉnh 4 triệu đồng lẻ mấy trăm.

"Chồng tôi làm công việc tự do nên thu nhập cũng không ổn định. Lương giáo viên của tôi thì không đủ trang trải cuộc sống gia đình, nếu không bán hàng online thì không biết xoay sở thế nào", cô nói và cho biết, mỗi tháng, cô kiếm được trên dưới 7 triệu đồng từ nghề tay trái này.

Cô Hồng Nhi tốt nghiệp ngành giáo dục mầm non, trường Cao đẳng Sư phạm Hải Dương vào năm 2019. Sau một năm, cô đỗ vào biên chế và công tác tại trường mầm non gần nhà. Vào biên chế, nhiều người đều nói cô may mắn vì "có công việc ổn định" mà ít ai thấu tỏ nỗi vất vả, áp lực đến nghẹt thở của một giáo viên mầm non như cô.