Giao thương Việt Nam - Trung Quốc tăng trưởng vượt bậc

Ông Vũ Đức Giang, Chủ tịch Hiệp hội Dệt may Việt Nam (VITAS), cho biết mỗi năm, Việt Nam xuất khẩu 5,8-6 tỉ USD hàng dệt may sang Trung Quốc. Việt Nam vẫn có những sản phẩm có thế mạnh riêng ở thị trường này.

Theo Hiệp hội Điều Việt Nam (VINACAS), năm 1992, những xe hàng hạt điều đầu tiên được xuất khẩu sang Trung Quốc. Từ đó đến nay, nhiều nông sản Việt Nam, bao gồm hạt điều, đã thâm nhập ngày càng sâu hơn thị trường nước này. Trong 6 tháng đầu năm 2024, Trung Quốc đã nhập 65.837 tấn hạt điều Việt Nam, tăng tới 63% so với cùng kỳ năm trước và là 1 trong 2 thị trường nhập khẩu điều lớn nhất của Việt Nam (cùng với Mỹ).

Ngược lại, Trung Quốc cũng là cường quốc về dệt may, phục vụ 1,4 tỉ dân của họ và xuất khẩu toàn cầu, trong đó có Việt Nam. Hằng năm, Trung Quốc tổ chức nhiều hội thảo chuyên đề về thị trường, quản trị và công nghệ, giải pháp trong hội nhập và phát triển, trong đó có những giải pháp cộng hưởng để chia sẻ thế mạnh với các thị trường, bao gồm Việt Nam.

Theo Chủ tịch VITAS, ngày 20-8, Trung Quốc sẽ tổ chức hội thảo đầu tư vào Việt Nam ở Hà Nội với 500 doanh nghiệp nước này tham gia, triển khai những giải pháp đầu tư các ngành công nghiệp, trong đó có công nghiệp dệt may. Ngành dệt may đang kêu gọi đầu tư vào phần cung thiếu hụt về nguyên vật liệu. Mỗi năm, Việt Nam nhập khẩu khoảng 10 tỉ USD nguyên liệu đầu vào ngành dệt may, trong khi Trung Quốc có thế mạnh về công nghệ, quản trị, thiết bị, máy móc...

Để tiếp tục đẩy mạnh hoạt động xuất nhập khẩu với Trung Quốc, Bộ Công Thương cho rằng cần chuyển nhanh, chuyển mạnh sang xuất khẩu chính ngạch; triển khai các biện pháp thúc đẩy hợp tác với Trung Quốc về hạ tầng thương mại biên giới.