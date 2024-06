Thời gian qua, Báo Công Thương đã liên tiếp có những bài viết phản ánh, ý kiến bình luận liên quan đến những luận điệu xuyên tạc của Việt Tân cũng như các thế lực thù địch lợi dụng “hiện tượng Thích Minh Tuệ” để kích động, chia rẽ và phá hoại đoàn kết tôn giáo và khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Loạt bài viết của Báo Công Thương nhận được nhiều ý kiến phản hồi tích cực từ độc giả; nhiều bài viết có lượt truy cập, tương tác rất cao, như: Nhận diện thủ đoạn lợi dụng hiện tượng Thích Minh Tuệ để phá hoại đoàn kết tôn giáo; Hậu hiện tượng’ Thích Minh Tuệ và dư luận ‘thầy bói xem voi’; Vẫn là chiêu trò lợi dụng hiện tượng Thích Minh Tuệ để xuyên tạc tình hình tôn giáo ở Việt Nam... Trong đó nổi bật là bài “Vạch mặt chân tướng Việt Tân quanh việc tự nguyện dừng hạnh đạo của ông Lê Anh Tú (Thích Minh Tuệ)” - tác giả Quang Lộc đăng tải hôm 5/6/2024. Theo thống kê trên hệ thống, tính đến thời điểm hiện tại (14h ngày 10/6/2024) bài viết đã có đến hàng triệu lượt đọc. Bên cạnh đó, bài viết còn được chia sẻ rộng rãi trên các nền tảng mạng xã hội.

Giáo sư Hoàng Chí Bảo: ​​​​Đồng cảm với những bình luận của Báo Công Thương về hiện tượng Thích Minh Tuệ

Đánh giá về loạt bài viết này của Báo Công Thương, Giáo sư, Tiến sĩ Hoàng Chí Bảo, chuyên gia cao cấp, nguyên Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương chia sẻ: “Vừa rồi, Báo Công Thương đã đăng bài viết này (loạt bài viết phản ánh, bình luận liên quan đến những luận điệu xuyên tạc của Việt Tân cũng như các thế lực thù địch - pv), tôi đã đọc. Tôi hoàn toàn đồng tình, chia sẻ với những ý kiến bình luận của Báo Công Thương về hiện tượng “Thích Minh Tuệ” cũng như những bình luận, ý kiến bác bỏ sự xuyên tạc của Việt Tân”.

Theo Giáo sư, Tiến sĩ Hoàng Chí Bảo, sự xuyên tạc của một tổ chức có cái tên gọi Việt Tân là điều không hề mới. Việt Tân và nhiều thế lực thù địch khác làm việc này từ lâu rồi và các tổ chức này luôn luôn lợi dụng những sự kiện, hiện tượng xảy ra trong đời sống của Việt Nam để thổi phồng lên và tìm mọi cách xuyên tạc sự thật, đánh lừa dư luận, nhất là những người ít kinh nghiệm, ít từng trải, trong đó có lớp trẻ. Chưa kể, tổ chức Việt Tân này còn lợi dụng cả tâm lý, thị hiếu đám đông để bình luận xung quanh hiện tượng “Thích Minh Tuệ”.

Mục đích sâu xa của tổ chức Việt Tân là ly gián Đảng với Nhân dân và thông qua câu chuyện này, chúng ta thấy rằng, nếu là người Việt Nam yêu nước, đứng đắn, lương thiện thì sẽ không bao giờ tin vào những luận điệu xuyên tạc. Sự xuyên tạc của Việt Tân, của các thế lực thù địch đã xúc phạm vào tâm hồn, tinh thần của mỗi chúng ta, của mỗi người Việt Nam yêu nước. Chúng ta, mỗi một công dân Việt Nam yêu nước hãy tự phê phán, tự bảo vệ, tự giữ gìn chính mình, lên án những giọng điệu xuyên tạc của Việt Tân để củng cố thêm niềm tin vào sự thật, vào công lý, vào đạo lý và tất cả đều hướng tới một giá trị văn hóa chân - thiện - mỹ.

“Các bạn đều biết là đường lối, chính sách nhất quán của Đảng ta là tự do tôn giáo, tín ngưỡng và rất tôn trọng những nhà tu hành. Chúng ta không nên quên một điều là Bác thường dạy các tăng ni, phật tử của Phật giáo cũng như các tu sĩ, tín đồ của đạo Thiên chúa và mọi tôn giáo khác với phương châm “tốt đời, đẹp đạo”- Giáo sư, Tiến sĩ Hoàng Chí Bảo chia sẻ và cho rằng, trong hiện tượng “Thích Minh Tuệ”, người tu hành cũng là một công dân, họ có quyền thể hiện nhu cầu tự do tín ngưỡng, tâm linh của họ mà được luật pháp Nhà nước thừa nhận và bảo vệ. Người theo đạo có đức tin đó là cái đức thiêng liêng của họ nhưng họ cũng có lý trí và cảm xúc của một công dân yêu nước, có quyền tự do tín ngưỡng nhưng cũng phải có nghĩa vụ, trách nhiệm thực hiện quyền công dân. Đây là điều rất minh bạch, sòng phẳng trong đường lối nhất quán của Đảng, Nhà nước ta về vấn đề tôn giáo.

“Thích Minh Tuệ” có thể nói là đã thực một cuộc bộ hành và được rất nhiều người hâm mộ, quan tâm và theo dõi. Nhưng suy cho cùng, đây là một điều rất là thường tình. Điều quan trọng là chúng ta phải đảm bảo được trật tự an toàn giao thông, tính mạng của người dân và đảm bảo sự ổn định, lành mạnh của một môi trường chính trị xã hội.

Ngày 3/6 vừa qua, Thích Minh Tuệ đã tự nguyện dừng bộ hành để tĩnh tâm và ẩn tu. Ông cũng kêu gọi rất chân thành mọi người hãy trở về với công việc của mình để đảm bảo cho sự ổn định của xã hội, không gây ra cản trở về giao thông, làm phiền đến mọi người, nhất là lực lượng Công an hàng đêm phải đi làm nhiệm vụ.

Cũng phải nhấn mạnh lại rằng, việc ông Thích Minh Tuệ chọn bước độc hành, vừa đi vừa chiêm nghiệm, lựa chọn cuộc sống khổ hạnh là một việc hết sức bình thường, là lựa chọn cá nhân bình thường và cần được tôn trọng. Những ai đó còn cố tình “kích hoạt” những điều này điều nọ liên quan đến hiện tượng Thích Minh Tuệ, thậm chí coi đây như một “sự kiện” nổi bật của cả nước trong năm 2024 cần giữ cái đầu tỉnh táo, cần có ý thức cộng đồng để không tiếp tay cho những ý đồ vi phạm pháp luật, tiếp tay cho những kẻ lợi dụng chiêu bài tự do tôn giáo để châm lửa phá hoại sự bình an của cộng đồng, của xã hội.

Trước đó, vào trưa 3/6, Ban Tôn giáo Chính phủ (Bộ Nội vụ) thông tin, ông Lê Anh Tú (Thích Minh Tuệ) đã tự nguyện dừng việc đi bộ khất thực. "Giáo hội Phật giáo Việt Nam khẳng định ông Lê Anh Tú không phải là tu sĩ Phật giáo; bản thân ông Lê Anh Tú cũng không nhận mình là tu sĩ Phật giáo, chỉ là công dân tu học theo lời dạy của Đức Phật", Ban Tôn giáo Chính phủ cho hay.

Các cơ quan chức năng đã gặp gỡ, trao đổi với ông Lê Anh Tú về việc Nhà nước nhất quán chủ trương tôn trọng tự do tín ngưỡng, tôn giáo của mọi người; chính quyền các địa phương đã luôn quan tâm, tạo điều kiện để ông Lê Anh Tú được đi bộ và hành trì theo ý nguyện. Tuy nhiên cần phải bảo đảm an toàn tính mạng, sức khỏe cho người dân và sự ổn định xã hội. Ban Tôn giáo Chính phủ cho rằng mọi người dân nếu có niềm tin, nhu cầu sinh hoạt tôn giáo cần tìm hiểu, thực hành đúng giáo lý, giáo luật của các tôn giáo, phù hợp với thuần phong mỹ tục, truyền thống văn hóa của dân tộc và pháp luật của Nhà nước. Đồng thời thực hiện quyền và nghĩa vụ của công dân, không tham gia các hoạt động làm ảnh hưởng tới an ninh, trật tự, an toàn xã hội; giữ gìn môi trường sinh hoạt tôn giáo ổn định, lành mạnh; góp phần xây dựng xã hội kỷ cương, vì bình yên, hạnh phúc của cộng đồng.

Trước đó, trong Chương trình thời sự 19h ngày 8 và 9/6/2024, Đài Truyền hình Việt Nam đã liên tiếp phát 2 phóng sự về ông Thích Minh Tuệ chia sẻ lý do ẩn tu. Trong phóng sự, Đài truyền hình Việt Nam cũng đưa ra lời cảnh báo, trong những ngày qua, các nền tảng mạng xã hội, cá nhân, hội nhóm, vẫn lan truyền các clip ông Thích Minh Tuệ bộ hành sai sự thật. Người dân cần tỉnh táo, thận trọng để không bị lợi dụng, thực hiện những hành vi vi phạm pháp luật.