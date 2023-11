Giáo dục tuần qua: Nam Định cấm học sinh THCS đi xe máy điện, nam sinh đánh bạn

Học sinh THCS tại Nam Định không được tự đi xe máy điện đến trường

Ngày 31/10, Phòng GD&ĐT thành phố Nam Định yêu cầu các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học và THCS tăng cường phối hợp với ban đại diện cha mẹ học sinh trong việc tuyên truyền, phổ biến, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông, đảm bảo an toàn cho học sinh.

Các trường THCS trên địa bàn tổ chức cho học sinh ký cam kết không điều khiển phương tiện cơ giới đường bộ khi chưa đủ tuổi, chưa có giấy phép lái xe theo quy định của pháp luật và "không điều khiển xe máy điện đến trường".

Học sinh THCS tại Nam Định không được tự đi xe máy điện đến trường. (Ảnh minh họa)

"Nếu học sinh nào cố tình đi thì nhà trường yêu cầu phụ huynh học sinh đến cam kết việc thực hiện quy định pháp luật về an toàn giao thông", công văn nêu rõ.

Chiều 1/11, ông Đỗ Anh Tuấn, Chánh văn phòng Sở GD&ĐT Nam Định, xác nhận việc Phòng GD&ĐT thành phố đã chỉ đạo siết chặt công tác quản lý việc học sinh THCS (độ tuổi 12 - 15) đi xe máy điện tới trường.