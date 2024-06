Giáo dục Montessori dần thịnh hành tại Việt Nam, khai phá tiềm năng hội nhập quốc tế

Hội nghị Giáo dục Montessori quốc tế lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam với hơn 300 chuyên gia, giáo viên trong và ngoài nước tham gia đã cho thấy sự dần thịnh hành của phương pháp này trong xu hướng hội nhập.

Giáo dục Montessori: Nền tảng giá trị cần nhân rộng



Thống kê đến thời điểm hiện tại, phương pháp giáo dục Montessori vốn đã được nhiều trường mầm non và phụ huynh trên cả nước áp dụng trong việc nuôi dạy trẻ.



Trên nhiều diễn đàn, không khó để tìm kiếm thông tin về trường có phương pháp Montessori tại Việt Nam. Nhiều diễn đàn được lập ra với mấy chục ngàn thành viên cùng quan tâm lĩnh vực mới mẻ này trên Facebook, phần nào minh chứng cho sự thịnh hành của phương pháp Montessori với cộng đồng.

Đông đảo nhà phát triển giải pháp giáo dục Montessori tại hội nghị vừa diễn ra vào đầu tháng 6 - Ảnh minh họa.

Chị Lê Quỳnh Phương - Giám đốc Mota Edu Solutions, việc ứng dụng Montessori cần được thực hiện một cách toàn diện hơn tại các cơ sở mầm non, từ đó hoàn thiện hơn chất lượng của giáo dục nói chung cho giá trị mà phương pháp tiên tiến này mang lại.



"Ngoài việc cung cấp cơ sở vật chất, giáo cụ chất lượng bài bản và toàn diện, chúng tôi còn đồng hành giá trị để tối ưu vận hành và tập trung nhiều hơn cho chuyên môn giáo dục. Đây cũng là lý do chính Mota Edu Solutions được hình thành khi mang phương pháp tiên tiến cho cộng đồng", chị Phương chia sẻ về việc định hình giải pháp giáo dục Montessori của mình.



Theo Thạc sỹ Võ Như Dũng - Hệ thống Mầm non Kangaroo Montessori (TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng), việc hướng đến mô hình giáo dục bền vững và tiên tiến chính là điểm cốt lõi khi quyết định đầu tư mô hình này.



"Tôi tự tin cho phương pháp mới khi định hướng đúng đắn và cần thiết để nâng cao chất lượng của các cơ sở giáo dục, mang đến môi trường học tập chuẩn hoá và hoàn thiện cho các con", Ths Võ Như Dũng nhấn mạnh.



Thị trường tiềm năng cho việc thịnh hành mô hình giáo dục Montessori



Vì là mô hình mới, do đó không phải lúc nào việc mang đến cộng đồng cũng được thuận lợi, điều đó cần thiết hơn cho nhà đầu tư lẫn đơn vị cung cấp và cả giáo viên.



Chia sẻ về vấn đề này, chị Lê Quỳnh Phương cho rằng việc hoàn thiện giải pháp đã khó, nhưng nỗ lực cho việc lan tỏa giá trị này còn khó hơn gấp bội phần.



Theo chị Phương, trong quá trình hoạt động và tiếp xúc với đối tác khách hàng, chị nhận thấy các giáo viên và chủ trường mầm non thường xuyên bị quá tải công việc vào các giai đoạn cao điểm tuyển sinh.



"Điều này đặt ra cho Mota Edu Solutions một bài toán cần lời giải hợp lý, nhất là phương pháp Montessori cần một sự đồng bộ về sản phẩm giáo cụ, nội thất, chưa kể phần mềm quản lý...", chị Phương chia sẻ.

Một mô hình của trường mầm non Montessori. Ảnh minh họa.

Đồng hành ý kiến với chị Phương, Thạc sỹ Trần Thị Thanh Huyền - Founder hệ thống mầm non Song Ngữ Kaykon Montessori cho rằng thị trường vẫn đang có tiềm năng cho mô hình mới.



"Việc phát triển cũng cần những nhà cung cấp giáo cụ, học cụ mầm non chịu khó tìm tòi, cải thiện, phát triển sản phẩm và quy trình dịch vụ để đáp ứng tốt hơn nhu cầu của các cơ sở giáo dục, đặc biệt là trường mầm non Montessori", Thạc sỹ Trần Thị Thanh Huyền nhận định.



Được biết, sự thịnh hành của giáo dục Montessori cũng giúp cho thị trường có thêm nhiều nét mới.



Thống kê từ Metric cho thấy, báo cáo doanh thu trong 12 tháng gần nhất (từ 4/2023 đến 3/2024) cho các từ khóa liên quan giáo dục Montessori trên các sàn thương mại điện tử tăng trưởng hơn 284,7%, phần nào cho thấy tiềm năng dồi dào của không chỉ nhà cung cấp giáo cụ, mà còn ở cả nhu cầu cũng như mạng lưới trường triển khai trên toàn quốc.



Với những bước đầu khởi điểm tốt đẹp, điều này cần được các nhà phát triển giáo dục Montessori xem trọng trong việc phát triển đa dạng hơn nhu cầu thị trường, từng bước phổ thông hóa phương pháp tiên tiến này đến với cộng đồng trong nước.