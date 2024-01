Giao dịch tăng nhưng giá đất nền 'ăn theo' Vành đai 4 vẫn đi ngang

Cảnh báo rủi ro

Theo môi giới và các nhà đầu tư, từ nay đến trước Tết Nguyên đán 2024, khi dòng tiền cuối năm về mạnh hơn, lượng nhà đầu tư và môi giới sẽ tiếp tục đổ về thị trường đất nền Vành đai 4 sẽ tăng lên. Sự tăng trưởng này thực ra chỉ là khởi sắc so với thời điểm đầu năm 2023 khi thị trường gần như đứng im, còn nếu so với những năm 2020-2021, thì lượng nhà đầu tư chỉ được khoảng 10-20% so với lúc thị trường tốt. Giá bán khu vực được nhận định sẽ không có biến động từ nay đến cuối năm.

Theo các chuyên gia, chuyện dự án làm cầu, làm đường mở đến đâu, bất động sản “sốt” tới đó là thực trạng nhiều năm nay và nhiều nhà đầu tư nhờ việc đón sóng từ những chính sách xây dựng hạ tầng đã trúng đậm.

Tuy nhiên, ngược lại hiện nay có nhiều dự án hạ tầng đến khi khởi công hoặc khánh thành lại không tạo giá trị cao như nhà đầu tư mong đợi. Bởi thực tế thời gian chuẩn bị rất lâu, đến khi chính thức, mọi giá trị gia tăng, trong đó có cả giá kỳ vọng đều đã được “cơn sốt” trước đó cộng hết vào. Thực tế đã cho thấy rất nhiều nhà đầu tư mua bị "om" vốn, thậm chí lỗ lớn vì tình trạng đầu tư "ăn theo" hạ tầng.