Giang Hồng Ngọc: 'Tôi không còn gì để mất nữa nên chẳng việc gì phải sĩ diện hay mắc cỡ'

Giang Hồng Ngọc cho biết, cô rất thích bản thân mình ở thời điểm này. Cô cảm thấy bình yên và chính sự bình yên đó mang đến chiều sâu và cảm xúc chân thật trong giọng hát của nữ ca sĩ. Là khách mời trong chương trình Chuyện tối cùng sao, ca sĩ Giang Hồng Ngọc đã có những chia sẻ về hành trình 15 năm theo đuổi đam mê âm nhạc của mình, từ những khó khăn ban đầu cho đến thành công hiện tại. Giang Hồng Ngọc cho biết, từ lúc 8 tuổi, nhờ vào chiếc máy hát karaoke tại nhà, ba mẹ đã nhận ra tài năng của cô. Dù hoàn cảnh gia đình không khá giả, bố mẹ vẫn cho cô theo học ở Nhà thiếu nhi quận 1 trong 1-2 tháng để thử sức, và từ đó cô phát hiện ra mình thực sự có năng khiếu âm nhạc. 16 tuổi, Giang Hồng Ngọc đã tham gia cuộc thi Tiếng hát truyền hình và đoạt giải. Trong chương trình Chuyện tối cùng sao, nữ ca sĩ kể: “Tôi rất thích đi thi vì cuộc thi làm mình có động lực để ngày nào cũng phải cố gắng. Cố gắng để vào vòng trong. Từ đó mà mình nỗ lực rất nhiều rồi dần hình thành thói quen và không nản chí. Lúc đó tôi rất nghèo nên để làm nghề như các bạn cùng trang lứa khá giả là không thể. Cho nên tôi chỉ có thể tìm đến cuộc thi và tự mày mò để khán giả biết đến mình nhiều hơn”.

Giang Hồng Ngọc là khách mời trong chương trình Chuyện tối cùng sao. Nữ ca sĩ chia sẻ thêm: “16 tuổi thời đó so với 16 tuổi bây giờ thì tôi và mọi người khờ hơn nhiều. Đoạt giải thì mình vui và tận hưởng thành tựu đó. Tuy nhiên, sau khi kết thúc cuộc thi thì tôi không có đủ điều kiện để ra sản phẩm nên sự nghiệp bị chững lại khoảng 8 đến 10 năm, cho đến khi tôi tham gia chương trình "Nhân tố bí ẩn". Tôi nghĩ, mình chẳng còn gì để mất nên cứ đăng ký thôi, chẳng việc gì phải sĩ diện hay mắc cỡ gì hết, chỉ cần làm sao cái tên của mình được nhiều người biết đến là mừng rồi. Đến với cuộc thi đó, tôi cũng không có điều kiện để tìm nhà thiết kế riêng nên ba mẹ lại là những người đồng với mình. Ba chở đi thi, mẹ may đồ cho mặc. Cứ thế mình vào từng vòng tới khi đoạt giải thưởng cao nhất là quán quân thì lại một lần nữa vỡ òa với cảm xúc đó. Tôi cảm thấy những suy nghĩ và quyết định của mình là hoàn toàn đúng đắn. Chỉ có cuộc thi mới giúp tôi đến gần hơn với khán giả”. Khi được hỏi về việc có bao giờ muốn từ bỏ sự nghiệp ca hát hay không, Giang Hồng Ngọc khẳng định rằng cô chưa bao giờ nghĩ đến điều đó. Cô cho rằng: “Giọng hát là món quà mà ông trời đã ban tặng cho mình, và tôi muốn phát triển hết mức có thể để theo đuổi đam mê và mưu sinh bằng chính giọng hát của mình. Tôi cũng cảm thấy may mắn vì có thể kiếm sống bằng năng khiếu trời ban này”.

Giang Hồng Ngọc sở hữu giọng hát ngọt ngào, đằm thắm và truyền cảm. Nữ ca sĩ cho biết, cô yêu thích bản thân ở thời điểm hiện tại. Nhờ kinh nghiệm trải qua các cuộc thi, Giang Hồng Ngọc có khả năng thể hiện nhiều dòng nhạc khác nhau như dân ca, nhạc dance, hay tình ca, nhưng nữ ca sĩ khẳng định dòng nhạc Pop ballad vẫn là thể loại cô yêu thích nhất. Cô cho biết, khi hát dòng nhạc yêu thích cô cảm thấy như đang kể lại câu chuyện của chính mình. “Tôi nhận thấy giọng hát của mình thay đổi theo từng giai đoạn của cuộc sống. Khi còn trẻ, cách hát của tôi phản ánh sự bồng bột và hiếu thắng, nhưng bây giờ, sau những vấp ngã và trải nghiệm, tôi thấy mình đã trưởng thành, điềm tĩnh và sâu sắc hơn và điều đó cũng khiến giọng ca của tôi “tình” hơn”. Khi nói về hiện tại, Giang Hồng Ngọc bày tỏ rằng cô rất thích bản thân mình ở thời điểm này. Cô cảm thấy bình yên và chính sự bình yên đó mang đến chiều sâu và cảm xúc chân thật trong giọng hát của nữ ca sĩ. Chia sẻ về dự định trong tương lai, Giang Hồng Ngọc cho biết cô vẫn sẽ tiếp tục ra mắt những sản phẩm âm nhạc gắn liền với hướng đi mà cô đã chọn. Đặc biệt, ước mơ lớn nhất của cô là tổ chức một liveshow kỉ niệm 15 năm làm nghề, để khán giả có thể cảm nhận rõ nét hơn về Giang Hồng Ngọc. Theo Người Đưa